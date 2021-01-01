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नहीं कर पाए दिल्ली में प्रवेश:किसान आंदोलन से वापस लौटे किसान

बरगढ़7 घंटे पहले
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26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल होने गए किसान वापस लौट आए हैं। 29 सदस्यीय किसान शनिवार को वापस बरगढ़ लौटे। ये सभी किसान दिल्ली के शाहजहापुर में पहुंचकर ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग होने के कारण किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए और वापस लौट आए।

किसानों के टीम लीडर हर बणिया ने बताया कि जिले के 29 किसान 25 जनवरी की रात शाहजहानपुर के लिए निकले। बरगढ़ दल को लेकर हरियाणा के किसान ट्रैक्टर में लेकर दिल्ली रवाना हुए थे।

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