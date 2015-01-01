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समर्थन मूल्य पर खरीदी:धान बेचने किसान बढ़े पर रकबा हुआ कम

महासमुंदएक दिन पहले
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  • कोरोना संक्रमण को देखते हुए टोकन का इंतजार कर रहे किसान

समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन अब पूरा हो गया है । पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष 10 हजार नए किसान ने पंजीयन कराया है। जिसके बाद यह आकड़ा 1 लाख 40 हजार 956 तक पहुंच गया है । इस बार चौकाने वाले आकड़े सामने आए हैं । पंजीयन में किसानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रकबा कम हुआ है। 1.57 प्रतिशत कम दर्ज की गई है । पिछले वर्ष 2 लाख 16 हजार 252.1710 हेक्टेयर में धान की फसल का पंजीयन एक लाख 34 हजार392 किसानों ने कराया था । इस बार एक लाख 40 हजार 956 किसानों ने 2 लाख 13 हजार 30.2994 हेक्टेयर में पंजीयन कराया है । इस तरह पिछले साल के मुकाबले 3 हजार 221.8716 हेक्टेयर कम है । जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी डीएल नायक ने बताया कि किसानों का पंजीयन पूरा हो गया है । जिन किसानों ने समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराए है, उसी किसानों से धान की खरीदी समिति के माध्यम से की जाएगी । एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। जिसकी तैयारियां की जा रही है।

एक करोड़ 80 लाख बारदाने की जरुरत
इस बार धान खरीदी के लिए करीब एक करोड़ 80 लाख बारदाने की जरुरत पड़ेगी। विपणन विभाग के पास इतना बारदान नहीं है। कोरोना काल के कारण नए बारदाने की सप्लाई नहीं हो पाई है । केवल 21 लाख बारदाने ही नए आए हैं। इसके अलावा पीडीएस से 8 लाख 84 हजार 894 बारदाने मिले हैं । वहीं मिलर्स से 30 लाख बारदाने आना है, जिसमें 17 लाख ही आ पाए हैं। इधर, पहली खेल प्लास्टिक बोरी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन बारदाने अभी तक समितियों ने नहीं पहुंचे है।

78 लाख क्विंटल खरीदी की आशंका
जिले में 2 लाख 13 हजार 30.2994 हेक्टेयर पर धान बेचेंगे। प्रति एकड़ 15 लाख क्विंटल के हिसाब से 74 लाख क्विंटल धान बेचेंगे। यदि इस रकबे में पूरा धान खरीदी होगी तो 79 लाख क्विंटल धान की खरीदी होगी ।

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