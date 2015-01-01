पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

महापर्व:व्रती महिलाएं आज शाम को डूबते सूर्य को देंगी अर्घ्य, कल तोड़ेंगी उपवास

महासमुंदएक दिन पहले
  • कॉपी लिंक

आस्था का महापर्व पूजा आज शुक्रवार को मनाया जाएगा । व्रती महिलाएं छठ मइया को सूर्यास्त के समय अर्घ्य देंगे । तथा दूसरे दिन यानी शनिवार को सूर्योदय के समय पूजा पाठ कर व्रत समापन करेंगे । छठ की शुरुआत बुधवार को नहाय खाए के साथ हुई है । इसके बाद 19 नवंबर गुरुवार को खरना मनाया गया । व्रती महिलाओं ने गन्ने के रस का खीर बनाया । आज शाम को तालाब या नदी के घाट पर जल में डूबकर सूर्य को अर्घ्य देंगे । इधर नदी व तालाब के घाट को सफाई करा ली गई है । हालांकि दीपावली के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाती है । पुराना मंडी गंजापारा निवासी ज्योति चंद्राकर, सुरेन्द्र शर्मा, शत्रुहन शर्मा ने बताया कि चार दिन चलने वाला छठ पर्व उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व है । शहर में भी इस पर्व को लेकर धूमधाम से मनाया जा रहा है । शहर के महामाया तालाब सहित अन्य स्थानों पर लोग इकट्ठे होकर पर्व मनाते है । उन्होंने बताया कि छठ पूजा की शुरुआत दो दिन पू्र्व चतुर्थी से हो गई है । चतुर्थी को व्रती महिलाएं नहाए खाए के दिन घर की साफ-सफाई कर सात्विक आहार ग्रहण किया । पंचमी तिथि शुक्रवार को खरना मनाया गया । व्रती महिलाओं ने शाम को सात्विक आहार जैसे कद्दू, गुड़ व गन्ने के रस का खीर बनाकर ग्रहण कर व्रत रखेंगी । ये व्रत शुक्रवार से शुरू हो गया है । महिलाएं निर्जला व्रत रखकर आज शाम को तालाब में जल समाधी लेकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इसके बाद दूसरे दिन यानी रविवार अल सुबह चार बजे उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना उपवास तोड़ेंगी।

कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार होगी पूजा
इस बार महामाया तालाब में छठ पूजा के दौरान अनावश्यकता भीड़ नहीं रहेगी । जिला प्रशासन ने समिति को सख्त हिदायत देते हुए गाइडलाइन के अनुसार पर्व मनाने को कहा है । अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं रहेगी । इसके अलावा गाइडलाइन के अनुसार ही आतिशबाजी होगी । महिलाएं इस बार तालाब की अधिक गहराई में जाकर पूजा नहीं कर पाएंगी । जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है । इसके अलावा बुजुर्ग व बच्चों घाट में प्रवेश करने से मना किया है ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें