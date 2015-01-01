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बदला नियम:रेलवे टिकट बुकिंग के लिए देना होगा अपना फोन नंबर

महासमुंद3 घंटे पहले
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  • अपना मोबाइल नंबर देने से ट्रेन की टाइमिंग व अन्य बदलाव की तुरंत मिलेगी जानकारी

देश में ट्रेन का टिकट बुक करवाना और कन्फर्म टिकट मिलना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। आए दिन रेलवे अपने नियमों में कई तरह के बदलाव करते रहता है, जिससे रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी कम हो। अग आप भी ट्रेन का टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो रेलवे के इस नई नियम के बारे में जान लीजिए क्योंकि रेलवे ने ये नियम आपकी सुविधा के लिए ही शुरू किया है। ताकि आपकी ट्रेन की टाइमिंग में कोई भी बदलाव हो तो पता रहे। इंडियन रेलवे ने ई-टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब मुसाफिरों को टिकट बुकिंग के लिए अपना ही नंबर देना होगा। मतलब टिकट बुकिंग के दौरान दर्ज होने वाला नंबर अपने सफर कर रहे यात्री का ही होना चाहिए। ई-टिकट बुकिंग में रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर में यात्री को अपना ही नंबर एंटर कराना होगा। चाहे टिकट बुकिंग किसी ने भी की हो। रेलवे के मुताबिक, ज्यादातर मुसाफिर ट्रेन से सफर तो करते हैं लेकिन उनकी बुकिंग किसी दूसरे के अकाउंट से होती है या फिर एजेंट के जरिए बुक कराई जाती है। ऐसे में उनका कॉन्टैक्ट नंबर PRS सिस्टम में दर्ज नहीं होता। ऐसी स्थिति में ट्रेन कैंसिल होने या ट्रेन के टाइमटेबल में किसी तरह के बदलाव होने पर यात्रियों को इसकी सूचना नहीं मिलती है।

यात्री ट्रेन के बारे में अपडेट रहने के लिए दें नंबर
ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पीआरओ एनआर मिश्रा ने कहा कि रेलवे के मुताबिक, सभी यात्रियों से यह अपील है कि वो टिकट बुकिंग के समय कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर ही रजिस्टर करवाएं। इससे जानकारी से वह अपडेट रहेंगे। ट्रेन के शेड्यूल में हुए किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी भी उन्हें समय-समय पर मिलती रहेगी। इससे ट्रेन छूटने या स्टेशन पर इंतजार कराने जैसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

सोशल मैसेजिंग एप पर ऐसे चेक करें अपना पीएनआर स्टेटस

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर फोन नंबर +91 9881193322 को सेव करें।
  • अब सोशल मैसेजिंग एप ओपन करें और मैसेज करने के लिए +919881193322 पर सर्च करें।
  • चैट बॉक्स ओपन होने के बाद, सिर्फ पीएनआर नंबर मैसेज के तौर पर भेजें।
  • इसके बाद, बीओटी मेंबर्स की पुष्टि के साथ जवाब देगा। आपको अब ऑटोमैटिकली ट्रेन में अपडेट मिलते रहेंगे।
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