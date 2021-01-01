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कार्रवाई की मांग:सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले और एजेंट्स ने घेरी कोतवाली

महासमुंद2 घंटे पहले
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सहारा इंडिया में पैसे निवेश करने वाले जमाकर्ताओं और कंपनी के लिए काम करने वाले एजेंट्स ने बुधवार को कोतवाली का घेराव किया। इन सभी ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बुधवार को सहारा इंडिया में पैसे निवेश करने वाले सैकड़ों लोग एजेंट्स के साथ लोहिया चौक में एकत्र हुए। यहां एकत्रित एजेंट्स और निवेशकों ने कहा लंबे समय से निवेशकर्ता राशि भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन तिथि आने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। पीड़ित लोग कई बार ब्रांच में जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन महासमुंद के ब्रांच में पिछले कई दिनों से ताला लटका हुआ है।
सभा के बाद निकाली गई रैली : लोहिया चौक में प्रदर्शन के पश्चात वहां से रैली निकाली गई। इस पूरे धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा ने किया। रैली लोहिया चौक से कोतवाली पहुंची। लोगों की भीड़ देखते हुए सभी को बाहर ही रोक दिया गया।

जिलेभर से करोड़ों रुपए का भुगतान होना बाकी
एजेंट्स ने बताया कि महासमुंद जिले के जमाकर्ताओं का करीब 50 करोड़ रुपए जमा है, जिसका भुगतान परिपक्वता होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कई बार संपर्क किया गया है, लेकिन अधिकारी बार-बार भुगतान होने का हवाला तो देते हैं, लेकिन भुगतान नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने पूर्व में हर महीने 20-30 लाख रुपए बकाया भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक बार भी भुगतान नहीं हुआ।

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