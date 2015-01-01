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विरोध:प्रोत्साहन राशि नहीं दी तो ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

महासमुंद16 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत कुर्रूभाठा एवं गोंगल में शौचालय निर्माण की राशि नहीं देंने से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है की सरपंच ग्राम कुर्रूभाठा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान योजनान्तर्गत आबंटित राशि 12000 रुपए प्रत्येक हितग्राही की रकम में से सामग्री वितरण के लिए उक्त राशि का आहरण तो कर लिया है, लेकिन हितग्राहियों को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बंध में सरपंच, सचिव के समक्ष बार-बार मांग रखने पर भी सरपंच सचिव द्वारा ना कोई स्पष्ट जानकारी दे रहे है, ना ही किसी अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा अपने लम्बित मांग को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुर्रूभाठा पंचायत पंचगण लोहित पटेल ,सावित्री घृतलहरे, देवसीर, कुमारी बाई,भुनेश्वरी समेत लगभग पचास ग्रामीण हितग्राहियों द्वारा धरना देकर पंचायत का घेराव किया गया । ग्रामीणों की मांग है कि स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण के प्रोत्साहन राशि वितरण की विभागीय जांच की जाए।

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