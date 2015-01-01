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दरिंदों को सजा मिलना जरूरी:36 घंटे में दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, प्रदेश में पहली बार इतनी जल्दी कार्रवाई

महासमुंदएक घंटा पहले
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आरोपी पुरुषोत्तम चौहान

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिले की पिथौरा पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। राज्य में महासमुंद पहला ऐसा जिला है, जहां दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अपराध दर्ज कर इतनी जल्दी विवेचना पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसके पहले सूरजपुर और रायगढ़ पुलिस ने महिला संबंधी अपराध के मामले में त्वरित कार्रवाई की थी। लेकिन इन जिलों की पुलिस ने कार्रवाई में तीन से चार दिन का समय लिया था।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि घटना 4 नवंबर शाम 6-7 बजे के आसपास की है। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम ढांक निवासी राजा उर्फ पुरुषोत्तम चौहान ने काली मंदिर के पास नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर जामपाली रोड किनारे ले गया और दुष्कर्म किया। नाबालिग ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। दूसरे दिन 5 नवंबर को परिजन पिथौरा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ 376 भादवि. व 4 पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। साथ ही जल्द ही मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। एसपी ने कहा कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश रहेगी। एसडीओपी पिथौरा पुपलेश पात्रे, थाना प्रभारी पिथौरा केशव कोसले, उप निरीक्षक मनोरथ जोशी, प्रधान आरक्षक कुबेर जायसवाल, महिला प्रधान आरक्षक चंचल बंसवार एवं थाना पिथौरा के स्टॉफ शामिल थे।

चार टीमें बनाईं, तभी इतनी जल्दी पेश हुआ चालान

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए चार टीमें बनाई गई। पहली टीम ने तत्काल आरोपी की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार किया। दूसरी टीम ने नाबालिग का मेडिकल व अन्य दस्तावेज साक्ष्य, पटवारी नक्शा, दाखिला खारजी की लिखा-पढ़ी कर न्यायालय में प्रस्तुत करने दस्तावेज तैयार किया।

तीसरी टीम एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का काम किया और चौथी टीम प्रकरण की बारीकी से विवेचना करने के बाद जल्द चालान तैयार किया। सारे साक्ष्य व दस्तावेज पूर्ण होने के बाद आरोपी को 36 घंटे के अंदर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है।

सूरजपुर पुलिस ने 3 रायगढ़ ने 4 दिन में पेश किया चालान

सूरजपुर पुलिस ने पिछले महीने 376, 506 के मामले में तीन दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। सूरजपुर थाना में 27 अक्टूबर को पीड़िता ने आरोपी गुलाब प्रसाद साहू द्वारा पिता को जान से मारने की धमकी देते हुए लगातार अनाचार करने की शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले अपराध पंजीबद्ध कर तीन दिन के भीतर साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर 29 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया था।

रायगढ़ जिले के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में 30 अक्टूबर को नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में 4 दिन के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर, मामले की विवेचना कर न्यायालय में चालान पेश किया था। इसके पहले भी रायगढ़ पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में 5 दिन में चालान पेश किया था।

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