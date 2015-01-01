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समस्या:खट्‌टी धान खरीदी केंद्र जाने के रास्ते में बनाया जा रहा है बाउंड्रीवाॅल, किसानों ने किया विरोध

महासमुंदएक दिन पहले
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  • ग्रामीणों ने सरपंच से किया रास्ता छोड़ने का निवेदन, संरपंच बोले - ये तो सरकारी जमीन है

ग्रामीण सेवा सहकारी समिति खट्टी के धान खरीदी व खाद गोदाम जाने वाले रास्ते पर ग्राम पंचायत अतिक्रमण कर बाउंड्रीवाल बनवा रहा है। खरीदी केंद्र व खाद गोदाम होने के कारण 6 गांव के किसान धान खरीदी व परिवहन, खाद का भंडारण करने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जिला पंचायत सदस्य ने उक्त मामले की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अब तक काेई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि किसानों ने अब खरीदी केंद्र में बैठक कर सरपंच से रास्ते को छोड़ने का निवेदन किया है। बुधवार को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। सरपंच ने कहा कि ये शासकीय भूमि है और निर्माण कार्य वैध है व नक्शे में आम रास्ता नहीं है। इस पर किसानों ने कहा कि पूर्व सरपंच द्वारा ही खरीदी केंद्र समिति को 7, 8 वर्ष पहले धान खरीदी के लिए दिया गया था। इसके बाद समिति ने अपने खर्च पर रास्ता बनाया है, जिसे आज बंद करने की साजिश की जा रही है। बैठक में तय हुआ था कि सरपंच दूसरा रास्ता बना कर देंगे, तब तक यही रास्ता चलता रहेगा। जिस पर किसान राजी हो गए थे, किंतु सरपंच ने निर्माण कार्य जारी रखा और आज रास्ते पर कॉलम तैयार हो गया है। बैठक में शामिल किसानों में जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हुलास गिरी गोस्वामी, समिति अध्यक्ष गोविंद साहू, प्यारी ध्रुव, महेंद्र चंद्राकर, देव साहू, सोहन साहू, रिखी साहू, सोहन चंद्राकर, सुधीर चंद्राकर, दीपक दीवान, खेलावन टंडन, तुलसी साहू, सुरेश सेन, बीरेंद्र सिन्हा, लालाराम, होमन साहू, संतोष चंद्राकर, तुकाराम, उत्तम, सोनसाय, मोहन, गौतम, मेहहत्तर, गंगाराम, परमानंद, आदि सैकड़ों किसान उपस्थित थे।

जांच प्रतिवेदन में आम रास्ता दर्शाया था
किसानों ने कहा कि पहले भी अतिक्रमण की कोशिश की गई थी, जिसे संचालक मंडल व किसानों के अनुरोध पर एसडीएम ने पटवारी को मौके पर भेजकर जांच कराई। पटवारी द्वारा सौंपे गए जांच प्रतिवेदन में निर्माण स्थल पर आम रास्ता दर्शाया गया था। इसके बाद भी सरपंच गांव के कुछ दबंगों को साथ लेकर इस तरह का काम कर रहा है। किसानों ने कहा कि धान खरीदी नहीं होने की स्थिति में किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

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