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समस्या:कौशल विकास केंद्र में ताला, परेशान हो रहे युवा

महासमुंद16 घंटे पहले
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कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच सरकारी दफ्तरों में लगाई गई तालाबंदी के फरमान ज्यादातर जगहों पर अनलॉक के आदेश बाद खुल गए है, युवाओं में हुनर को तलाश करने वाली कौशल विकास योजना में यह बंद का फरमान अभी भी जारी है। अफसरों ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए प्रशिक्षण केंद्रों में तालाबंदी कायम रखी है। अब आलम यह है कि पंजीयन कराने वाले सैकड़ों लोग मुसीबत में पड़ते दिख रहे है। वहीं कौशल विकास योजना के सहायक संचालक अशोक साहू ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र को खुलने का आदेश अभी नहीं आया है। जैसे ही शासन से खुलने का गाइडलाइन जारी होगा, तत्काल यहां खोलकर प्रशिक्षण शुरू कराएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दो जगह से प्रशिक्षण की मांग आई है । उसके लिए पंजीयन शुरु हो गया है। पंजीयन के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जहां खाना, रहने का वहन शासन करेगी। प्राप्त आवेदन पर विचार कर युवाओं को भेजा जाएगा। पूर्व सरकार ने युवाओं को कौशल विकास उन्नयन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने अभियान की शुरुआत की थी। कोरोना संकटकाल की स्थिति में अभी फिलहाल जिले में प्रशिक्षण केंद्र में ताला लगा हुआ है ।

6597 पुरुषों और 7543 महिलाओं को प्रशिक्षण
जिले में संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 14 से 45 वर्ष तक के युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत उनके अभिरूचि के अनुरूप कोर्सेस में प्रशिक्षण प्रदान किया है । निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदाय कर उत्तीण युवाओं को प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा कर हुनरमंद बनाया है । उक्त योजना के अंतर्गत 6597 पुरुष एवं 7543 महिला युवाओं को योजना का लाभ दिया गया है ।
प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से आई मांग
सहायक संचालक ने बताया कि वर्तमान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुनेश्वर द्वारा एनटीपीसी, सेल, पावर कंपनी लिमिटेट भिलाई से सीएआर मद से जिले के युवाओं को मशीन ऑपरेटर, इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स में भुनेश्वर में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण की मांग आई है। प्रशिक्षण उपरांत युवाओं को प्रमाण-पत्र भी प्रदान करेंगे साथ ही बड़ी कंपनी में रोजगार भी दिलाएंगे। इसके अलावा सुजकी मोटर्स गुजरात से भी मांग आई है। यहां प्रशिक्षण के समय 10600 रुपए छात्रवृत्ति के साथ 2 साल मेडिकल इंश्यारेंस की सुविधा है ।

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