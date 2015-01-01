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कार्रवाई:विधायक का दामाद गांजा तस्करी में पकड़ाया

महासमुंद/रायपुर3 घंटे पहले
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  • किसानों को बेहाल छोड़ कांग्रेस नेता व उनके परिजन गांजे की खेती में नाम कमा रहे: भाजपा

रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते सरायपाली विधायक किस्मत लाल के दामाद सूर्यकान्त नाग को गिरफ्तार किया है। महासमुंद से दुर्ग गांजा तस्करी की सूचना पर रायपुर पुलिस ने टाटीबंध चौक में बुधवार रात 8 बजे मुरुगन ट्रांसपोर्ट के पास वाहन क्रमांक सीजी 06 जीई 6006 से 21 किलोग्राम गांजा के साथ जब्त किया। पुलिस ने मामले में सूर्यकांत नाग निवासी सरायपाली, धीरेन्द्र मिश्रा निवासी चारामा और उमेश मनहीरा निवासी बलांगीर ओडिशा को पकड़ा। सूर्यकान्त नाग सरायपाली कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नन्द का दामाद है। चारामा निवासी सूर्यकांत पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है। वहीं जिस कार से गांजे की तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा था वो विधायक की पत्नी सदबती नन्द के नाम पर है।पुलिस के मुताबिक चारामा (कांकरे) पुलिस थाने में उस पर उगाही, मारपीट, तस्करी सहित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। उसके इस हरकत से ससुराल के साथ घर वाले भी त्रस्त है। वहीं मामला सामने आने के बाद भाजपा आक्रमक मुद्रा में आ गई है। महासमुंद भाजपा जिलाध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि धान की खेती करने वाले किसानों को बेहाल छोड़कर कांग्रेस नेताओं और उनके परिजन गांजे की खेती में भी नाम कमा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि विगत 2 साल में अनेकों किसानों ने आत्महत्याएं की है उन्होंने आश्चर्य जताया कि आत्महत्या करने वाले युवाओं और किसानों को कांग्रेस सरकार मानसिक रोगी बताकर अपनी कमियों को छुपाने में लगी है। इसके अलावा गांजा, शराब की तस्करी में लगातार कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं।

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