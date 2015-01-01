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विरोध:किसान से ज्यादा पुलिस तैनात, चार घंटे का चक्काजाम आधे घंटे में खत्म

महासमुंद19 घंटे पहले
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  • राष्ट्रपति व सीएम के नाम कृषि कानून वापस लेने व जल्द धान खरीदी को सौंपा ज्ञापन

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के विराेध में किसानाें ने गुरुवार काे एनएच-53 पर चक्काजाम किया। किसानाें ने दाेपहर 12 से शाम 2 बजे तक आंदालेन करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन चक्काजाम अाधे घंटे में ही समाप्त हाे गया। क्योंकि माैके पर किसानाें से अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात था। चक्काजाम शुरू होते ही पुलिस तत्काल एक्शन में आई और किसानों को सड़क से हटा लिया गया।
इधर, चक्काजाम की सूचना पर पुलिस ने पहले ही गाड़ियाें काे राेक लिया था। गुरुवार को एनएच-53 में घोड़ारी के पास छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ की ओर से चक्काजाम का आयोजन किया गया था। चक्काजाम दोपहर 12 बजे शुरू होना था, लेकिन यह 1.30 बजे शुरू हाे पाया। चक्काजाम करने के बाद किसानों ने एसडीएम सुनील चंद्रवंशी को राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छग किसान मजदूर महासंघ के जागेश्वर चंद्राकर एवं तेजराम विद्रोही ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून कृषि और आम उपभाेक्ताओं का विराेधी है।
प्रदर्शन के दौरान ये रहे उपस्थित: सभा एवं चक्काजाम में भीखम चंद्राकर, टीकम चंद्राकर, उत्तम कुमार सहित महासमुंद व गरियाबंद जिला के किसान मौजूद थे।

राजभवन तक पदयात्रा
किसान नेता जागेश्वर चंद्राकर व तेजराम विद्रोही ने बताया कि कृषि बिल को लेकर 26 नवंबर को दिल्ली में किसानों का आंदोलन है। कोरोना के चलते ट्रेनें नहीं चल रही है, इसलिए उस आंदोलन काे समर्थन करने के लिए 26 तारीख को किसान पदयात्रा कर राज्यपाल भवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे।

ये हैं किसानों की मांगें
किसानों ने राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में लाए गए कृषि कानून में तीन मांगों को निरस्त करने की मांग की है। जिसमें कृषि उप वाणिज्य एवं व्यापार, मूल्य आश्वासन एवं कृषि समझौता एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम (संसोधन) कानून 2020 आगामी संशोधन बिल 2020 शामिल है।

किसानाें के खिलाफ नहीं हाेगी काेई कार्रवाई
हाइवे जाम की सूचना के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल हाइवे में करीब दो सौ पुलिस के अधिकारी व जवान ड्यूटी में तैनात थे। वहीं चक्काजाम प्रदर्शन को लेकर 70 से 80 किसान ही पहुंचे थे। यही कारण है कि आंदोलन शुरू होते ही समाप्त हो गया। इधर, एसडीएम सुनील चंद्रवंशी ने कहा कि किसानों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी।

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