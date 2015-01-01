पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नई पहल:बुंदेली में महुआ की जगह मशरूम महकेगा

महासमुंद4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
महासमुंद। स्वरोजगार की ओर बढ़ने तैयार गांव की महिलाएं।
  • बुंदेली की महिलाएं तैयार करेंगी सूप, मदद के लिए अागे अाए चाैकी प्रभारी

महीनेभर पहले तेंदूकोना क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में जगह-जगह महुआ शराब बनाने और बेचने का काम होता था। लेकिन अब यहां की महिलाएं मशरूम का सूप तैयार करेंगी। गांव की हवा में अब शराब की जगह मशरूम की खुशबू बिखरेगी। गांव की महिलाएं जंगल से आसानी से मिलने वाली इन सामग्रियों से लघु उद्योग की शुरुआत करेंगी। वहीं महिलाओं को कच्चे सामाग्री और उससे तैयार किए गए उत्पाद की मार्केटिंग के लिए भी उन्हें परेशान होने की जरुरत नहीं है।

महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद का विक्रय निदान हर्बल हाइजेनिक मार्केटिंग के द्वारा किया जाएगा। महिलाओं को सूप बनाने का प्रशिक्षण नाबार्ड से जुड़ी संस्था निदान सेवा परिषद के द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं यहां मशरूम का सूप तैयार करेंगी। शुक्रवार को गांव की महिलाओं को निदान सेवा परिषद के सुरेश शुक्ला ने उक्त संबंध में सारी जानकारी दी। इस दौरान चौकी प्रभारी विकास शर्मा भी मौजूद थे।

शराबबंदी से शुरू हुआ आंदोलन बढ़ रहा स्वरोजगार की ओर : दरअसल, गांव में अवैध शराब का काराेबार हाेता था। क्षेत्र की महिलाएं इससे काफी परेशान थी। कुछ महीने पहले ही बुंदेगी चाैकी में एएसआई विकास शर्मा को पदस्थ किया गया।

बनेगा दो समूह, तैयार करेंगे सूप पाउडर

महिलाओं को स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाने के लिए गांव में दो समूह तैयार किया जाएगा, जिसमें महिलाएं शामिल होंगी । नाबार्ड की अनुशंसा पर समूह को ऋण मिलेगा और उसकी सहायता से सूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए समूह को डेढ़ लाख रुपए खर्च आएंगे।

इसमें पैकिंग मशीन व पीसने की मशीन की आवश्यकता होगी। निदान सेवा परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि महिलाएं मशरूम खरीदकर उसे सुखाएंगी। मशरूम के सूखने के बाद उसे पीसने वाली मशीन से बारिक पीसकर पावडर तैयार करेंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें