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लापरवाही:राशन कार्ड का सत्यापन नहीं, 21 हजार किसान ऐसे जो धान बोनस और सस्ता राशन दोनों ले रहे

महासमुंदएक दिन पहले
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  • अक्टूबर महीने में कलेक्टर ने दिया था एक सप्ताह के भीतर जांच का निर्देश, इस महीने भी दुकानों से उठा लिया राशन

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 21 हजार 428 किसानों के प्राथमिकता राशनकार्ड का सत्यापन विभाग अभी तक नहीं कर पाई है। सत्यापन में लापरवाही बरतने का नतीजा यह हुआ कि इस महीने भी राशनकार्ड से 70 लाख का सस्ता चावल बांट दिया गया। खास बात यह है कि लघु व सीमांत किसानों को धान बेचने के एवज में बोनस की राशि भी जारी की जा चुकी है। ऐसे किसानाें को खोजकर उनके राशन कार्ड का सत्यापन किया जाना है, लेकिन देरी के कारण पिछले दो महीनों से यह कार्य अटका हुआ है। इधर, इन कार्डधारियों ने नवंबर महीने का चावल भी उठा लिया है। पिछले दो महीने से खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ऐसे कार्डधारियों की खोजबीन में लगी है, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल, शासन ने बीपीएल राशन कार्डधारियों के लिए नियम तय किया है। इसके तहत 5 एकड़ जमीन से कम के कृषक कार्ड बनवा सकते हैं। समर्थन मूल्य में धान बिक्री के बाद ऐसे किसानों का सत्यापन करना था, जिन्होंने कम भूमि बताकर राशन कार्ड का लाभ तो लिया है, लेकिन समर्थन मूल्य पर अधिक रकबा का धान बेचा है। इस मामले में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि भूमिहीन, सीमांत और लघु किसानों की पात्रता हर साल जांची जाती है। इस साल भी उनकी पात्रता का परीक्षण किया जाना है। इस संबंध में खाद्य शाखा कलेक्टर कार्यालय की ओर से जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र जारी किया गया था। जारी पत्र के अनुसार लघु, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी राशनकार्डों की जांच कर सप्ताहभर के भीतर रिपोर्ट देनी थी।

समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के आंकड़े और राशनकार्ड का मिलान हुआ
दरअसल, खाद्य विभाग एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के धारा 15 की उपधारा 3 (ख) एवं ग के राज्य शासन द्वारा गरीब और जरुरतमंद परिवार को सस्ते दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक व दो रुपए किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। आर्थिक स्थिति और कृषि कार्य के आधार पर अलग-अलग श्रेणी के राशन कार्ड बनाए गए हैं। भूमिहीन, सीमांत व लघु श्रेणी के कृषकों के पिछले साल वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान ओर उनकी श्रेणी का जब मिलान हुआ तो पता चला कि ऐसे किसानों की संख्या 21 हजार 428 है, जिनके पास राशनकार्ड हैं। समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय के आंकड़े और उनके राशनकार्ड का मिलान हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। अब डेढ़ महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी इन किसानों के राशन कार्ड की जांच नहीं हो पाई है।

हर महीने उठा रहे 75 लाख का चावल
भूमिहीन, सीमांत व लघु कृषकों को अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी का राशनकार्ड जारी किया गया है। इस श्रेणी के हितग्राहियों को हर महीने एक रुपए की दर से 35 किलो चावल दिया जाता है। इसके अलावा नमक, चना और शक्कर भी देते हैं। 21 हजार 428 राशन कार्डधारियों को हर महीने औसतन 35 किलो के हिसाब से सात लाख किलो चावल इनके हिस्से में जा रहा है। सामान्य कार्ड में सरकारी कीमत 10 रुपए है। इसके हिसाब से 75 लाख रुपए होता है।
जिले में 6333 किसान भूमिहीन : जिले में भूमिहीन मजदूर की संख्या 6333 है, जिन्हें प्राथमिकता राशनकार्ड जारी किया गया है। इसी तरह सीमांत कृषक की संख्या 14858 एवं लघु कृषक की संख्या 237 है।

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