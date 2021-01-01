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हादसा:एक बाइक ने दूसरी को मारी टक्कर, एक घायल

महासमुंद7 घंटे पहले
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लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक बाइक सवार ने दूसरे मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। घटना में मोटर साइकिल सवार युवक घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पीढ़ी निवासी प्रेम नारायण साहू ने तुमगांव थाने में लिखित शिकायत दी।

शिकायत के अनुसार 27 जनवरी की रात 7.30 बजे उसका बेटा धारेंद्र कुमार साहू बाइक क्रमांक सीजी 04 एमपी 3078 से ग्राम मोहकम से अपने घर पीढ़ी जा रहा था। ग्राम पीढ़ी में गांधी चौक के पास गांव के ही तोरण लाल निषाद ने अपनी बाइक सीजी 06 जीटी 3076 से धारेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी। धारेंद्र के दाहिना पैर की ऐड़ी से ऊपर का हिस्सा टूट गया, जिसे रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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