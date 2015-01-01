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कोरोना का असर:महासमुंद में तय लक्ष्य में से सिर्फ 11% की हुई नसबंदी, मोतियाबिंद का एक भी ऑपरेशन नहीं

महासमुंद3 घंटे पहले
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रवि रंजन सिंह | इस साल कोविड-19 ने सिर्फ आम लोगों के जीवन पर ही असर नहीं डाला बल्कि दूसरी बीमारियों के इलाज पर भी इसका भारी असर पड़ा। कोरोना संक्रमण के बीच जिले में अन्य बीमारियों की जांच और इलाज बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसमें मोतियाबिंद, कुष्ठ, मलेरिया और नसबंदी योजना शामिल है। कुष्ठ की जांच पिछले पांच साल के निम्नस्तर पर पहुंच गई. वहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपने लक्ष्य 3 हजार में से 0 फीसदी रहा। इसका मतलब इस साल मोतियाबिंद बीमारी का एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। वहीं नसबंदी भी अपने लक्ष्य में से सिर्फ 11 फीसदी टारगेट का पूरा कर पाया। इस साल कोरोना ने पिछले 9 महीने से सभी बीमारियों को प्रभावित किया। जिले में पिछले पांच साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि साल का अंतिम माह खत्म होने को है लेकिन मलेरिया विभाग भी अपने टागरेट से पीछे चल रहा है। इससे पहले 2016 से मलेरिया विभाग अपने टारगेट से हर साल 10 से 20 फीसदी अधिक लोगोें की जांच करता था। हालांकि कोरोना काल में ये भी नवंबर 2020 महीने तक 5 फीसदी पीछे चल रहा है।
मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए इस साल 3 हजार का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से रखा गया था। तय टारगेट में एक भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस साल नहीं किया जा सका।

अगले साल से इन बीमारियों के इलाज में आएगी तेजी
सीएमएचओ एनके मंडपे ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस काल में कोरोना को प्राथमिकता दी गई, जिससे मलेरिया, नसबंदी,कुष्ठ और मोतियाबिंद का टारगेट इस साल पूरा नहीं हो सका। अगले साल से इसमें तेजी आएगी। कुष्ठ, नसबंदी और मोतायाबिंद का ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने ही इस तरह के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा रखी थी।

साल 2016-17 में 3 हजार मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से सिर्फ 58 फीसदी यानी 1743 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था। वहीं 2017-18 और 2018-19 में तय टारगेट 3 हजार में से सिर्फ 75 फीसदी पूरा किया जा सका था। वहीं 2019-20 में 3 हजार लक्ष्य में से सिर्फ 27% लक्ष्य पूरा हुआ था।

कोरोना संक्रमण के बावजूद अच्छा काम किया
मलेरिया अधिकारी वीपी सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण इस साल अधिकतर दिन अभियान बंद रहा है। इसके कारण इस साल टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद हमने अच्छा काम किया है। सिर्फ 5 फीसदी टारगेट से पीछे हैं लेकिन दिसंबर महीने में पूरा कर लेंगे। कुष्ठ मरीजों की पहचान भी कोरोना के कारण इस साल कम हुआ है। अगले साल बड़ा अभियान चला रहे हैं।

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