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जो फिट-वो हिट:ओपन एयर जुंबा का आयोजन, हर वर्ग के लोग शामिल हुए

महासमुंद7 घंटे पहले
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जो हिट है वो फिट है, के साथ ओपन एयर जुंबा का आयोजन रोल बोल क्लब महासमुंद की ओर से किया गया। उक्त आयोजन बीटीआई रोड फॉरेस्ट ग्राउंड में हुआ, जिसमे हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। कोच प्रिंस चंद्राकर ने बताया महासमुंद की जनता सदा स्वस्थ रहे और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, इसी बात को ध्यान रखते हुए रोलबोल क्लब महासमुंद की ओर से यह आयोजन किया गया।

इस दौरान संगीतमय व्यायाम नृत्यात्मक शैली में किया जाता है। इस आयोजन को सफल बनाने में जुंबा ट्रेनर रवि दीवान, जिम ट्रेनर शंकर नेताम, कुशाल राय, कुणाल यादव, रवि यादव, कामेश ध्रुव, नंदिनी ध्रुव, हितेश दीवान के साथ साथ रोलबोल महासमुंद के सदस्य सुधा पींचा, रत्नेश सोनी, अजय थवाइत, आशीष साहू, सृष्टि शर्मा, स्वाति चांडक, लोकेश चंद्राकर का विशेष योगदान रहा।

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