पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शाकंभरी जयंती:बाड़ी से गुजर-बसर संभव नहीं, अच्छी शिक्षा से कर सकेंगे दूसरों की मदद

नर्रा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आरंग ब्लाक के ग्राम गुल्लू में मरार समाज के द्वारा शाकंभरी जयंती धूमधाम से मनाया गया। समाज के बालिका एवं महिलाओं ने सर पर कलश लेकर बाजे गाजे एंव डीजे के साथ गांव में भ्रमण किया। यात्रा में महिलाएं, पुरुष सहित युवा वर्ग कापी उत्साहित दिखे। यात्रा के दौरान युवा वर्ग एक समान बंगाली पैजामे में नजर आए। भ्रमण के बाद मरार समाज के अराध्य कुल देवी मां शांकभरी की पूजा अर्चना कर पुर्णाहुति दी गई । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य केशरी मोहन साहू थे। अध्यक्षता लक्ष्मी हिरा जांगड़े ने की। विशेष अतिथि के रुप में जिलाध्यक्ष महासमुंद पवन पटेल उपस्थित थे। अतिथियों ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व देना है, क्योंकि पटेल समाज के व्यक्तियों का अब बाड़ी से गुजर बसर संभव नहीं है। शिक्षा अच्छी रहेगी तो हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। समाज के लोगों को अब आगे आकर राजनैतिक क्षेत्र की ओर बढ़ने की बात कहीं। कक्षा दसवीं व बारहवीं में उत्कृष्ठ अंक प्राप्त करने वाले समाज के प्रतिभावन छात्र-छात्राओं को अतिथियों के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच पर छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर नांदगांव राज अध्यक्ष के त्रिपुरारी पटेल, सचिव गोविंद पटेल, ललित पटेल, स्थानीय सरपंच व उपसरपंच तहसील अध्यक्ष दिलीप पटेल, कंगन पटेल, सेवक राम पटेल सहित समाज के पदाधिकारी के अलावा सामजिक उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser