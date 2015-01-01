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सांसद बोले:सभी योजनाओं का लोगों को मिले लाभ

महासमुंद4 घंटे पहले
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केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए शनिवार को सांसद चुन्नीलाल साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक हुई। सांसद ने जिले की जनता की भलाई और केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन और जिले के समग्र विकास को लेकर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया। सांसद ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विस्तृत चर्चा करते हुए विभागों को पूर्ण जवाबदेही एवं समयबद्धता से काम का निराकरण करने के निर्देश दिए।

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