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परेशानी:पोर्टल बंद, न नए राशन कार्ड बन रहे न नाम जोड़ा जा रहा

महासमुंद16 घंटे पहले
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नए राशन कार्ड बनाने व नाम जुड़वाने का काम पिछले एक सप्ताह से बंद हो गया है। सॉफ्टवेयर में संशोधन के लिए पीडीएस सिस्टम के पोर्टल के कई एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। अब लोगों को नाम जुड़वाने व नया राशन कार्ड बनवाने के लिए इंतजार करना होगा। यह पोर्टल अपग्रेड होने के बाद ही खुलेगा। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रदेश में भी लागू होने वाली है, जिसकी तैयारियां चल रही है। नए वर्ष यानी 2021 जनवरी से योजना लांच होगी। इस याेजना को लागू करने के लिए पीडीएस सिस्टम और उसकी वेबसाइट में कई बदलाव की आवश्यकता है। राजधानी स्तर पर एनअाईसी द्वारा साॅफ्टवेयर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते 5 नवंबर से पोर्टल के कई एप्लीकेशन बंद है। अब न तो नया राशन कार्ड बन रहा है, और न ही पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने का काम हो पा रहा है। सिर्फ राशन कार्ड से नाम कटने का काम चल रहा है। इस समस्या से सैकड़ों लोग परेशान हैं। पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय आकड़े में नजर डालें तो जिले में 3 लाख 14 हजार 903 राशन कार्ड है । इसमें 10 लाख 8 6हजार 472 सदस्य है । जिसमें से 10 लाख 74 हजार 464 सदस्यों के आधार की एंट्री विभाग ने पूरी कर ली है । 12 हजार 9 सदस्यों के आधार सीडिंग का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। आधार सिडिंग का काम पूरा नहीं होगा, छुटे सदस्यों को वन नेशन वन कार्ड का लाभ नहीं मिलेग।

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