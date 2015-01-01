पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मदद:कलार समाज के प्रतिनिधियों ने दी मालगांव कांड के पीड़ित को 75 हजार की सहायता

महासमुंदएक दिन पहले
  • कॉपी लिंक

गरियाबंद जिले के मालगांव में दशहरा के दिन कांग्रेस नेत्री के बेटे द्वारा हिट एंड रन मामले के शिकार परिवारों से कलार समाज के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुलाकात की। महासमुंद जिला कलार समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मालगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए समाज ने 75 हजार की आर्थिक मदद दी। समाज ने शासन और प्रशासन के नाम कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम करने की मांग की। समाज के नीरज गजेंद्र ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बेकसूर मासूम की मौत असहनीय है। उन्होंने कलार परिवारों से एकजुटता की अपील करते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद में आगे आने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं जिलाध्यक्ष ईश्वर सिन्हा ने घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के समुचित इलाज नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरा कलार समाज है। मौके पर ही दी सहायता राशि : पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कलार समाज के प्रदेशाध्यक्ष दीपक कुमार सिन्हा, संरक्षक भोजराम डड़सेना और प्रांतीय महामंत्री प्रेमलाल सिन्हा को मृतक मुनेश की माता सीमाबाई सिन्हा ने बताया कि उनका परिवार कृषि मजदूरी कर जीवकोपार्जन करता है। प्रदेश फंड से 31 हजार, गरियाबंद जिला और परिक्षेत्रों के फंड से 34 हजार, महासमुंद जिला फंड से 5 हजार और सुअरमाल परिक्षेत्र फंड से 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें