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हज यात्रा इस बार महंगी:सऊदी अरब पहली बार वसूलेगा वीसा फीस के 6 हजार, वैट 10 %बढ़ाया

महासमुंद3 घंटे पहले
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कोरोना के चलते हज (2021) से पहले सऊदी अरब में क्वारेंटाइन होना पड़ेगा। उड़ान से 72 घंटे पहले हरेक हज यात्री को आरटी- पीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। इस बार सऊदी अरब वीसा फीस के नाम पर हज यात्रियों से 300 रियाल वसूलेगा। वैट की दर भी उसने 5 से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी है। मुंबई से जाने वाले प्रति यात्री का 3 लाख 61 हजार 927 रुपए का खर्च संभावित हैं। वहीं इस साल हज यात्रा की अवधि कोरोना को देखते हुए कमी गई है। इस साल हज यात्रा अवधि 30 से 35 दिन की होगी। वहीं पहले यह अवधि 35 से 45 दिन की रहती थी। कोरोना संक्रमण के चलते यात्रियों को कई तरह की पाबंदियों अगौर हिदायतों के साथ हज करना होगा। सऊदी अरब सरकार ने मक्का-मदीना में परिवहन और आवासीय व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन कर दिया है। यह पहले के मुकाबले 25 से 40 फीसदी तक महंगी हो गई हैं।

यात्रियों के लिए 300 रियाल होगी वीसा फीस
सऊदी अरब पहली बार हज यात्रियों से फीस वसूली के नाम पर 300 रियाल वसूलेगा। भारतीय मुद्रा में यह छह हजार रुपए से कुछ अधिक राशि होगी। दूसरी ओर हज कमेटी ऑफ इंडिया प्रोसेसिंग फीस के 300 रुपए लेगी। कम हुई अवधि-अवधि 30 से 35 दिन रहेगी।

आवेदन निरस्त कराने पर लग सकता है जुर्माना
इस साल हज यात्रा के लिए चयनित होने पर अगर कोई यात्री आवेदन निरस्त कराता है तो उसे पैसे देने होंगे। 31 मार्च तक की अवधि में एक हजार रुपए जबकि 30 अप्रैल तक 5000 रुपए और उड़ान के दिन यात्रा निरस्त करने पर 25 हजार रुपए की राशि वसूली जाएगी।

गाइडलाइन में हो सकता है फेरबदल : खान
हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ एमए खान ने बताया कि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हज 2021 होगा। कुछ बंधन कायम किए गए हैं। सऊदी अरब सरकार ने व्यवस्थाओं और दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव किया तो हम हज यात्रियों को सूचित करेंगे। गाइड लाइन में फेरबदल संभव हैं।

18 से 65 साल के लोग ही जा सकते हैं हज यात्रा पर
इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा की गाइड लाइन में काफी बदलाव किया है। इस साल सिर्फ 18 से 65 साल के लोग ही हज यात्रा कर सकते हैं। 18 साल से नीचे और 65 से ऊपर बुजुर्ग लोगों को हज यात्रा जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं को भी हज यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसी तरह किडनी, लिवर, कैंसर और दिल की बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी हज यात्रा करना प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कोरोना के कारण कोटा इस बार कम किया गया
छग राज्य हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी साजिद मेमन ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस बार गाइड लाइन में काफी परिवर्तन किया गया है। आगे गाइड लाइन में और भी परिवर्तन हो सकते हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार हज यात्रा करने वालों का कोटा भी कम किया गया है। हज से संबंधित अधिक जानकारी http://www.hajcommittee.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

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