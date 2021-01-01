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एहतियात:एनएच 353 पर बढ़ रहा ट्रैफिक का दबाव, इसे दूर करने शहर के 3 चौक पर लगाए जाएंगे सिग्नल

महासमुंद7 घंटे पहले
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शहर का तुमगांव चौक, जहां आए दिन निर्मित होती है जाम की स्थिति - Dainik Bhaskar
शहर का तुमगांव चौक, जहां आए दिन निर्मित होती है जाम की स्थिति
  • यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने शहर में लगाए जाएंगे 40 से अधिक कैमरे, 10 से अधिक स्थानों पर लगेंगे ब्लिंकर्स

महासमुंद शहर के भीतर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एनएच 353 पर चौड़ीकरण तो हुआ है, लेकिन अव्यवस्थित ट्रैफिक और पार्किंग के लिए स्थान नहीं होने के कारण यातायात की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। इसे दूर करने के लिए अब शहर के भीतर तीन स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। यही नहीं महासमुंद में घोड़ारी से लेकर फिंगेश्वर मोड़ तक ब्लिंकर लगाने की तैयारी भी जिला पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महासमुंद शहर के भीतर तुमगांव चौक, कांग्रेस भवन चौक और बरोंडा चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। इनमें से दो चौक में तीन सिग्नल लगाए जाएंगे, जबकि एक चौक में चार सिग्नल लगाने की तैयारी है। ज्ञात हो कि शहर के भीतर लगातार बढ़ रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने इस संबंध में पूर्व में प्रस्ताव तैयार का पुलिस मुख्यालय को भेजा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के भीतर पिछले तीन साल में 30 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। वर्ष 2018 में 11, 2019 में 09 और वर्ष 2020 में 10 सड़क दुर्घटनाएं शहर के भीतर हो चुकी है। इसके अलावा महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ने भी पुलिस विभाग को पत्र लिखकर शहर के भीतर सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की थी। पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी प्रजेंटेशन हुआ है। शहर में 40 से अधिक स्थानों पर कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है।

यातायात प्रभारी दीपेश जायसवाल ने बताया कि महासमुंद में घोड़ारी से लेकर फिंगेश्वर मोड़ तक 40 से अधिक कैमरे लगाए जाने हैं। यह कैमरे काफी हाईटेक होंगे, जो 360 डिग्री में घूम सकेंगे। इसके अलावा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जाना है, ताकि यातायात नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा सके। साथ ही ऐसे चालकों के वाहन के नंबर देखकर उन्हें ई-चालान भेजा जा सके।

मुख्य सड़क से जुड़ने वाले गांव की सड़क पर लगाए जाएंगे ब्लिंकर

शहर के भीतर दुर्घटनाएं रोकने के लिए सिग्नल लगाए जाने के साथ ही ऐसे स्थानों पर ब्लिंकर भी लगाया जाना है, जहां मुख्य सड़क से गांव की सड़क जुड़ती है। इसमें प्रमुख रूप से फिंगेश्वर मोड़, साराडीह मोड़, मुड़पार मोड़, बस स्टैंड चौक, बिठाेभा टॉकिज चौक सहित अन्य स्थान शामिल हैं।

यातायात विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके अलावा कुछ और स्थानों को भी इसके लिए चिह्नित किया गया है। ये सभी ऐसे स्थान हैं, जहां अचानक से गाड़ियां मुख्य सड़क पर आ जाती है और सड़क दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है।

शनिवार को देखा गया प्रजेंटेशन

​​​​​​​शनिवार को अलग-अलग फर्म ने सिग्नल, ब्लिंकर लगाने के संबंध में अपना प्रजेंटेशन भी दिया। पुलिस मुख्यालय में अलग-अलग फर्म के कर्मचारियों ने विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज, सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा और यातायात प्रभारी दीपेश जायसवाल के सामने अपना प्रजेंटेशन दिया।

जानिए, सिग्नल के लिए किन स्थानों का किया चयन और यहां सिग्नल क्यों जरूरी

तुमगांव चौक : तुमगांव चौक पर ट्रैफिक का दबाव सबसे अधिक होता है। यहां बस स्टैंड के साथ ही रायपुर की ओर से, बागबाहरा की ओर से और तुमगांव रोड की ओर से गाड़ियों का आना-जाना लगातार बना रहता है। ऐसे में यहां पर दिन में कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है।

बरोंडा चौक: बरोंडा चौक मुख्यत: तिराहा है। यहां पर बीटीआई रोड की ओर से गाड़ियां आकर रायपुर और बागबाहरा रोड की ओर जाती है। इसलिए यहां भी ट्रैफिक का दबाव कहीं अधिक होता है। इसलिए इस स्थान पर भी सिग्नल लगाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

कांग्रेस चौक : कांग्रेस चौक शहर का मुख्य चौक है। एनएच 353 पर स्थित इस चौक में एक सड़क रायपुर की ओर, एक बागबाहरा, एक पिटियाझर और एक सड़क बाजार के भीतर गांधी चौक की ओर जाती है। गांधी चौक के हिस्से में बाजार होने के कारण इस हिस्से में भी यातायात का दबाव कहीं अधिक होता है।

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