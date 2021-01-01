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कार्रवाई पर चर्चा:सामाजिक गतिविधियों का विरोध

बसना (ग्रामीण)7 घंटे पहले
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बसना। रविवार को बैठक में उपस्थित पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
बसना। रविवार को बैठक में उपस्थित पदाधिकारी।
  • बसना क्षेत्र के अलावा इसके अंतर्गत आने वाले सात परिक्षेत्र के पदाधिकारी शामिल हुए

भारतीय अघरिया समाज की बैठक बसना में हुई। इसमें बसना क्षेत्र के अलावा इसके अंतर्गत आने वाले सात परिक्षेत्र के पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय अघरिया समाज बसना के अध्यक्ष गोपाल नायक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अघरिया धाम के अंदर में निवासरत दो परिवारों के व्यवस्थापन, समाज की गतिविधि से हटकर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक रूप से संगठनात्मक रूप से कार्यवाही करने एवं समाज हमर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत बसना के सात परिक्षेत्र गीधापाली, बसना, सागरपाली, भंवरपुर, जमनीडीह, अजगरखार एवं चनाट में आगामी दिनों में बैठक आयोजित करने के संबंध में चर्चा की गई।

साथ ही सामाजिक गतिविधियों का विरोध करने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक कार्यवाही करने हेतु क्षेत्र सांकरा, पिरदा, सरायपाली, बसना के पदाधिकारियों की बैठक करने के पश्चात ही निर्णय लेने के संबंध में चर्चा की गई। इसी के साथ ही अखिल भारतीय अघरिया समाज बसना के मीडिया प्रभारी रामकुमार नायक ग्राम बिजराभाठा परिक्षेत्र अजगरखार को नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसका सातों परिक्षेत्र से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।

उक्त बैठक में केंद्रीय पर्यावरण सचिव कमल पटेल, शिवप्रसाद पटेल, गोपाल पटेल, संतलाल नायक, हरप्रसाद चौधरी, युधिष्ठिर चौधरी, संतलाल पटेल रविलाल पटेल, मधुसुधन पटेल, राधेश्याम नायक, धनुर्जय कश्यप, शिवकुमार पटेल, शौकीलाल चौधरी, कन्हैया लाल चौधरी, जयवन लाल पटेल, सुशील नायक, जगेश्वर चौधरी, गोकुल प्रसाद, रामकुमार नायक, गोपाल पटेल डंका चौधरी उपस्थित थे।

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