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सुरक्षा की खातिर:महिलाओं-बच्चियों पर होने वाले अपराध को रोकने करें काम: आईजी

महासमुंद2 घंटे पहले
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  • एक दिवसीय दौरे पर रायपुर आईजी पहुंचे महासमुंद, 54 जवान और प्रधान आरक्षकों को दिया प्रशस्ति पत्र

रायपुर आईजी डॉ आनंद छाबड़ा एक दिवसीय प्रवास पर बुधवार को महासमुंद पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जशपुर में हुए गैंगरेप का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। महिला और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने का पूरा प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बेटियां जब घर से बाहर निकले तो उनके परिजनों को पूर्ण विश्वास हो कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने अपराध रोकने के साथ ही ऐसे लोगों को रोकने की सलाह दी, जो भविष्य में कोई अपराध कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में समय निकालकर आमजनों से मेल-मुलाकात बढ़ाएं। उनकी समस्याएं सुने और उसे दूर करें। उन्होंने विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करने की सलाह जिले के सभी थानेदारों को दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिले के सभी अनुविभाग के अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल थे।
हमर पुलिस हमर संग पुस्तिका की तारीफ की : आईजी डॉ आनंद छाबड़ा ने भास्कर और पुलिस विभा की ओर से तैयार की गई पुस्तिका हमर पुलिस हमर संग की तारीफ की।

आईजी ने पुलिस विभाग की थपथपाई पीठ कहा- वर्षभर किया बेहतर काम
आईजी डॉ आनंद छाबड़ा ने पुलिस विभाग की पीठ थपथपाते हुए कहा कि महासमुंद पुलिस ने साल 2020 में बेहतर कार्य किया है। कई बड़े मामलों में पुलिस को सफलता मिली है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर समेत जिले के सभी अधिकारियों को इसका श्रेय दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षभर में पुलिस की कोई भी निगेटिव फीडबैक मुख्यालय तक नहीं पहुंची है। इसे आगे भी बरकरार रखें और शिकायत का मौका न दें।

54 पुलिसकर्मियों को मिला प्रशस्तिपत्र
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक के पहले आईजी ने जिले के 54 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया। यह प्रशस्ति पत्र जवानों को उनके कार्य के प्रति ईमानदारी और लगन के लिए दिया गया। इसी के साथ ही कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले थाना प्रभारियाें का कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया गया।

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