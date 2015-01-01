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निरीक्षण:30 तक भेजना है एमसीआई को मेडिकल कॉलेज का पूरा प्लान, डायरेक्टर ने लिया सुविधाओं का जायजा

महासमुंद16 घंटे पहले
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जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की जमीन और जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने चिकित्सा शिक्षा संचालक शुक्रवार को महासमुंद पहुंचे। डीएमई (डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन) डॉ आरके सिंह ने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। उनके साथ डाॅ. निर्मल वर्मा मौजूद थे। डाॅ. सिंह ने सुबह ग्राम खरोरा स्थित मेडिकल काॅलेज के लिए आबंटित भूमि स्थल का निरीक्षण किया।
स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने यहां मेडिकल कॉलेज परिसर के लिए बनाए गए प्लान के बारे में डीएमई को जानकारी दी। इसके पश्चात वे सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमएचओ डॉ एनके मंडपे ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए तैयार प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान एडीएम जोगेन्दर नायक और डिप्टी कलेक्टर पूजा बंसल भी मौजूद थीं। इस दौरान आवंटित भूमि की वर्तमान और भविष्य में निर्मित किए जाने वाले भवन के बारे में डीएमई को जानकारी दी गई। सीएमएचओ डॉ एनके मंडपे ने बताया कि डॉ आरके सिंह ने हाल ही में नए डीएमई के रूप में चार्ज लिया है।
मेडिकल कॉलेज के लिए जुटाई जा चुकी सुविधाओं के साथ ही इसका पूरा प्लान तैयार कर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को 30 नवंबर तक भेजना है। इसी के तहत डीएमई शुक्रवार को महासमुंद पहुंचे थे।
लाइवलीवुड कॉलेज का निरीक्षण : डीएमई और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बरोंडाबाजार स्थित लाइवलीवुड कॉलेज परिसर का भी निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन बिल्डिंग के साथ ही यदि द्वितीय और तृतीय सत्र की कक्षाओं की शुरुआत की जाती है तो इस बिल्डिंग का प्रयोग किया जा सकता है।

जीएनएम भवन में लगेंगी क्लासेस
मेडिकल कॉलेज के लिए खरोरा में पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है। यहां नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके पहले क्लासेस, छात्रावास सहित छात्राें के मेडिकल प्रैक्टिस की सुविधाओं को देखते हुए जिला स्वास्थ्य अमले ने प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत जीएनएम भवन में क्लासेस लगेंगी। डीएमई ने इस पूरे परिसर का अवलोकन किया। यहां उपलब्ध कमरों की संख्या, कमरों का आकार, हॉस्टल सहित मैस की सुविधाओं के बारे में डीएमई को बताया गया। डीएमई ने कहा कि परिसर को एमसीआई के मापदंड के अनुरूप तैयार किया जाए। परिसर में हॉल काफी छोटा है, जिसे बड़ा करने के निर्देश उन्होंने दिए।

डीएमई ने अस्पताल का किया निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान डीएमई डाॅ सिंह चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, ऑपरेशन थियेटर और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएमएचओ ने उन्हें अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के साथ आगामी दिनों में शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

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