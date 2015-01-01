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खुशियों वाली दीपावली:ये हैं यू-ट्यूबर आरक्षक, वीडियो की पहली कमाई दिव्यांगों में बांटी

महासमुंद4 घंटे पहले
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दिव्यांगों को रुपए देकर मदद करते हुए हरिशंकर।
  • आरक्षक हरिशंकर को सोशल मीडिया से मिले थे 24 हजार रुपए

जिले में पदस्थ आरक्षक हरिशंकर नायक महासमुंद पुलिस के पहले यू-ट्यूबर हैं। यू-ट्यूबर इसलिए क्योंकि ये वीडियो बनाकर यू-ट्यूब पर अपलोड करते हैं। डायल-112 में पदस्थ यू-ट्यूबर हरिशंकर ने पुलिस सेवा के साथ ही सेवा क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। आज हरिशंकर की सभी जगह चर्चा हो रही है। क्योंकि इन्होंने दीवाली से पहले यू-ट्यूब वीडियो से हुई पहली कमाई के रूप में मिले 24,034 रुपए अपने या परिवार के लिए खर्च न कर दिव्यांगों के बीच बांट दिए, ताकी वो भी कोरोना काल में खुशियों वाली दीवाली मना सके।

हरिशंकर नायक ने अपनी आमदनी के रुपए में से राजधानी रायपुर के 3, पिथौरा के 2, खल्लारी के 1, मुगई माता के 1 तथा पाली के 1 कुल 8 दिव्यांगों को भेंट कर दीवाली की अग्रिम बधाई देते हुए उनके चेहरों में मुस्कान बिखरने की कोशिश की। आरक्षक के इस पहल की पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने सराहना की है।

उन्होंने कहा कि पुलिस का हर जवान और अधिकारी को इसी तरह की सोच रखनी चाहिए। आमजनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक कार्य के लिए भी पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। इसको लेकर हरिशंकर ने एक वीडियो भी तैयार किया है, जिसे https://youtu.be/gT1JvEzK2JA पर देखा जा सकता है।

तो इस तरह हुई शुरुआत

हरिशंकर को शुरू से ही वीडियो एडिट करने का शौक है। उन्हें जब भी ड्यूटी टाइम के बाद खाली समय मिलता वे यू-ट्यूब पर वीडियो एडिट करना सीखते थे। इसी दौरान उन्हें यू-ट्यूब पर वीडियो देखने के दौरान खुद का चैनल बनाकर वीडियो अपलोड करने का आइडिया आया। हरिशंकर ने नवंबर 2018 में शंकर नायक के नाम से अपना चैनल बनाया। पहले ही वीडियो में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद हरिशंकर लगातार वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे। अभी इनके 14 हजार सब्स्क्राइबर हैं।

जिसके सभी अंग सलामत वो सबसे अमीर

हरिशंकर ने कहा कि भास्कर को बताया कि मैंने बस ये सोचा था कि, जो पहली आमदनी होगी उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करूंगा। पैसे आने के बाद बस अच्छे काम की शुरुआत करते हुए दिव्यांगों को मदद की। रकम को अनाथ आलय में न देकर दिव्यांगों को ही देने पर हरिशंकर ने कहा कि मेरा मानना है कि जिसका सभी अंग सलामत है, वो सबसे अमीर आदमी है। दिव्यांग के साथ हमेशा उसके साथ कोई न कोई मदद करने के लिए रहता है। ऐसे में उन लोगों की मदद करने पर अंतरआत्मा को खुशी मिलती है।

‘भालुओं पर लॉकडाउन का असर’ हुआ हिट

हरिशंकर ने अपने चैनल में धार्मिक स्थल, वन्यजीव, शैक्षिक, स्वास्थ्यगत, मैजिक जैसे वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड किया। अभी तक 28 वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो भालुओं पर लॉकडाउन असर है। इस वीडियो को 2.4 मिलियन (24 लाख) लोगों ने देखा है। इसके अलावे धार्मिक स्थल और मैजिक वीडियो को भी काफी लोगों ने सराहा है।

सब आगे आएं: नायक

हरिशंकर ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ही नहीं, सभी को लोगों की मदद करनी चाहिए। जो सिर्फ 10 हजार भी कमाते हैं वो जरूरतमंदों को 10 रुपए भी दे तो वो बहुत बड़ी मदद होगी। जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी को आगे आाना चाहिए।

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