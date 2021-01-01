पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्राइम:सरायपाली में पुराने विवाद को लेकर कर दी पिटाई

महासमुंद7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में प्रार्थी की शिकायत पर सरायपाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गिरसा निवासी श्याम सुंदर पटेल 29 जनवरी दोपहर अपने साथी कृष्णचंद पटेल के साथ सरायपाली गया हुआ था।

शाम 4 बजे वह अपने साथी के साथ नए मंडी के पास चाय पी रहा था। उसी समय गिरसा निवासी मनीष पटेल आया और पुरानी रंजीश के चलते अचानक श्याम सुंदर पर हमला कर दिया। इस बीच श्याम सुंदर के दोस्त कृष्णचंद ने बीच-बचाव किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser