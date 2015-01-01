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त्योहारी सीजन के लिए तैयार:आज पुष्य नक्षत्र के साथ अगले 9 दिन में 7 शुभ मुहूर्त, खरीदी की होगी शुरुआत

महासमुंदएक दिन पहले
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  • ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में धनतेरस के लिए बुकिंग आनी शुरू

आज पुष्य नक्षत्र के साथ दिवाली त्योहार की शुरुआत हो रही है। 6 नवंबर से 14 नवंबर तक 7 शुभ मुहूर्त है। इन सभी में खरीदी करना शुभ माना जाता है। जिले में भी लॉकडाउन के बाद दीपावली सबसे बड़ा त्योहार पड़ रहा है। कोरोना के कारण 6 महीने से लॉकडाउन-अनलॉक झेल रहे व्यापारियों के लिए यही एक उम्मीद है कि व्यापार अब पटरी पर लौट सकती है। त्योहारी सीजन में ज्वेलरी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छे व्यापार की उम्मीद व्यापारी कर रहे हैं। ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में धनतेरस को लेकर बुकिंग भी आनी शुरू हो गई है। वहीं कपड़ा, फर्नीचर सहित बर्तन बाजार में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहार से पहले ही खरीदी के लिए लोग इन जगहों पर पहुंच रहे हैं।

किस दिन, कौन से योग में किसकी खरीदारी शुभ

  • 6 नवंबर रवि, सर्वार्थ सिद्धि व कुमार योग- प्रॉपर्टी, वाहन और इलेक्ट्रानिक आइटम और ज्वेलरी खरीदने के लिए भी है श्रेष्ठ।
  • 7 नवंबर त्रिपुष्कर और रवि योग- वाहन खरीदने व व्यापार शुभारंभ के लिए शुभ।
  • 8 नवंबर राजयोग, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग- हर खरीदारी रहेगी लाभप्रद।
  • 9-10 नवंबर कुमार योग-इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के लिए शुभ।
  • 11 व 14 नवंबर सर्वार्थ सिद्धि योग- वाहन खरीदने, व्यापार के लिए लाभदायक।
  • धनतेरस- प्रॉपर्टी, वाहन और इलेक्ट्रानिक आइटम और ज्वेलरी, बर्तन खरीदने के लिए श्रेष्ठ।
  • दीपावली- प्रॉपर्टी, वाहन और ज्वेलरी खरीदना शुभ।

ऑटोमोबाइल: धनतेरस के लिए बुकिंग शुरू
9 दिनों के भीतर वाहन खरीदी के लिए 6 योग हैं। इन दिनों में शहर के ऑटोमोबाइल दुकानों में 100 से अधिक लोगों ने अपनी मनपसंद बाइक की बुकिंग करा ली है। यह संख्या आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ने की संभावना है।

सराफा: मनपसंद ज्वेलरी के लिए आ रही बुकिंग
सराफा व्यापारी अजय पिंचा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के कारण कारोबार में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि धनतेरस की खरीदी के लिए बुकिंग आनी शुरू हो गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर बाजार में तेजी की उम्मीद
इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर सेगमेंट में भी अच्छे व्यापार के लिए कई तरह के स्कीम चलाए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन के शुरुआती दौर में व्यापार कम रहा, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें तेजी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के संचालक सुनील क्षत्री ने बताया कि लोग लगातार इन्क्वायरी के लिए दुकान पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ ने बुकिंग भी कराई है। कोरोना काल में सामाग्री के लिए कई तरह के स्कीम चलाए जा रहे हैं, ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। किसानों के खाते में भी रकम आई है। ऐसे में अच्छे व्यापार की उम्मीद है।

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