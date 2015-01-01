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समस्या:10 वीं, 12 वीं की मुख्य परीक्षा के लिए फाॅर्म भरने ग्रामीण अंचलों के छात्रों को परेशानी

महासमुंद3 घंटे पहले
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स्कूल नहीं खुलने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और गरीब तबके के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है । आलम यह है कि छात्रों ने अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होने वाली 10 वीं-12 वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए फॉर्म तक नहीं भरे हैं । इधर, 15 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, लेकिन समय-सीमा में जिले के 60 प्रतिशत बच्चे ही फाॅर्म भर पाए है । 40 प्रतिशत बच्चे अभी भी वंचित है । स्कूल के प्राचार्यों ने समय-सीमा बढ़ाने के लिए समय मांगा है, लेकिन समय बढ़ा है या नहीं इसकी जानकारी प्राचार्यों को नहीं मिल पाई है । इधर, समय नहीं बढ़ेगा तो, बच्चों को परीक्षा से वंचित होना पड़ जाएगा । इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एस चंद्रसेन ने बताया कि जिले के 40 प्रतिशत ग्रामीण अंचल के बच्चों का परीक्षा फॉर्म अभी नहीं भर पाया है । इंटरनेट की सुविधा भी बहुत खराब है, जिसके कारण फाॅर्म भरने के दिक्कत हो रही है । स्कूलों के प्राचार्यों ने समय सीमा बढ़ाने के लिए समय की मांग की थी, जिसपर माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपसचिव ने फॉर्म भरने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
पहले थी यह व्यवस्था
सामान्य दिनों में जब कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होती थी, तो माशिम द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही स्कूलों द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी । चूंकि छात्र विद्यालय आते थे, तो उनसे पूरे दस्तावेज, पिछली कक्षाओं की अंकसूची सहित अन्य जानकारियां शिक्षकों द्वारा मांग ली जाती थी । स्कूल में ही शिक्षकों द्वारा छात्रों के आवेदन भर दिए जाते थे , लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है ।

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