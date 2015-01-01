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आवेदन आमंत्रित:इंग्लिश स्कूल में 27 शिक्षकों की भर्ती के लिए 23 तक आवेदन

महासमुंद4 घंटे पहले
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स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नयापारा, महासमुंद में शिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लोग 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी स्कूल में कुल 27 पद पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, सामाजिक विज्ञान का 1-1 पद और काॅमर्स व्याख्याता के 2 पद है।

वहीं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का1 पद, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का1 पद, शिक्षक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 1-1 पद, सहायक शिक्षक हिन्दी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित के लिए कुल 7 पद, कम्प्यूटर शिक्षक का 1 पद, प्रयोगशाला सहायक का 1 पद, ग्रंथपाल का 1 पद, विज्ञान सहायक का 1 पद, व्यायाम शिक्षक का 1 पद पर संविदा भर्ती होगी।

आवेदन पत्रों को, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बीटीआई रोड, महासमुन्द, छ.ग. पिन कोड-493445 के पते पर, स्पीड पोस्ट (भारतीय डाक सेवा) से ही भेज सकते हैं। वहीं पदों का विवरण, न्यूनतम अर्हताएं, आवेदन का प्रारूप (डाउनलोड कर प्रयोग में ला सकते है), नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी, जिले की वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर देख सकते हैं।

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