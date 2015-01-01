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राम वनगमन पथ यात्रा:रथयात्रा का पुष्पवर्षा से स्वागत, 23 गांवों से होकर 55 किमी का सफर तय किया

महासमुंद3 घंटे पहले
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राम वनगमन पर्यटन परिपथ पर्यटन रथयात्रा और विराट बाइक रैली गुरुवार को जिले के सीमावर्ती ग्राम मुड़ियाडीह (औराई) पहुंची। यहां भगवान की रथयात्रा का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। जिले में यह रैली सीतामढ़ी हरचैका जिला कोरिया से प्रारंभ होकर लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर बलौदाबाजार से जिला सीमा मुड़ियाडीह पहुंची। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए रथ यात्रा के आगे जिले की लगभग 100 बाइकर्स आगे चल रहे थे। चिह्नांकित स्थानों पर रामपाठ किया गया व गांव की मिट्टी भी साथ में रखी गई। यह मिट्टी जिला रायपुर चंदखुरी में बन रहे राम वन में डाली जाएगी। जिले की सीमा पर रथ यात्रा आगमन पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हरी झण्डी दिखाकर बाइक रैली रवाना की
जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा पटेल सहित जन प्रतिनिधियों ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। बाद में हरी झण्डी दिखाकर विराट बाइक रैली को सुबह 11ः20 बजे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रायपुर जिले को सौपनें के लिए रवाना किया गया। करीब 1ः45 बजे रथ यात्रा को रायपुर जिले को निसदा मोड़ पर सौंपा गया।

  • 11:20 - बजे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रायपुर को सौपनें के लिए रवाना किया
  • 1:45 - दोपहर को रथ यात्रा को रायपुर जिले को निसदा मोड़ पर सौंपा गया
  • 700 - किमी की यात्रा पूरी कर बलौदाबाजार से जिला सीमा मुड़ियाडीह पहुंची
  • 100 - बाइकर्स आगे चल रहे थे। दिव्यांग युवा भी वाहन लेकर इसमें शामिल हुए

यहां से गुजरी रथयात्रा
रैली छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा से कोरिया जिले के सीतामढ़ी, हरचैका और दक्षिण दिशा में जिला सुकमा के रामाराम से बाईक रैली और पर्यटन रथयात्रा सोमवार 14 दिसम्बर को शुरू हुई है। महासमुंद में समाप्ति के अंतिम उत्तर दिशा कोरिया के सीतामढ़ी हरचैका से शुरू हुई रैली और बलौदाबाजार जिला होते हुए 700 किलोमीटर का सफर कर महासमुंद पहुंची थी।

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