पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ पर्व:महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दे मांगी परिवार की खुशहाली

महासमुंद16 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गुरुवार काे खरना की रस्म के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जलाव्रत आज उगते सूरज को अर्ध्य देने व पूजन के बाद पूरा होगा

उत्तर भार के साथ जिले में महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं । इस बार कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कर पर्व मनाया जा रहा है। शुक्रवार को महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर तालाब व नदी के घाट पर अस्ताचलगामी सूूर्य को अर्घ्य दिया। संतान व परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने घाट में पूजा अर्चना भी की । आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे का व्रत पारण करेंगे। व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि गुरुवार को खरना की रस्म अदा कर उपवास प्रारंभ किया। शुक्रवार को पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर शाम को अर्घ्य देने के पूर्व गन्ने का जूस या खीर का प्रसाद अपने कुल देवताओं, छठी माता और सू्र्य भगवान को चढ़ा। उत्तर भारत का यह खास छठ का महापर्व नहाय खाय के साथ 18 नवंबर से प्रारंभ हो हुआ है, आज यानी शनिवार को उदयाचलगामी सूर्य देव को पहला अर्घ्य अर्पित करने के साथ पारण करेंगे ।
आज व्रतधारी महिलाएं तोड़ेंगी व्रत : आज सुबह व्रतधारी महिलाएं व उनके परिजन फिर बांस की टोकरी लेकर अल सुबह घाट पहुंचेंगे । जहां पूजा अर्चना कर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे । इसके बाद टोकरी में लाए प्रसादा का भोग लगाएंगी । अर्घ्य देने के बाद व्रतधारी महिलाएं गन्ने के बने खीर का ग्रहण कर अपना उपवास पूरा करेंगी ।

टोकरी में फलों को लेकर पहुंचे व्रती महिलाओं के परिजन
व्रतधारी महिलाओं के साथ परिजन भी घाट पहुंचे। पूर्व की अपेक्षा इस बार भीड़ कम थी। प्रशासन ने पूर्व में पर्व को लेकर निर्देश देते हुए समिति को बता दिया था। जिसके तहत शाम को अर्घ्य देने के लिए महिलाएं घाट पहुंची। उनके साथ परिजन अपने सिर में बांस की टोकरी लेकर घाट पहुंचे । जिसमें शुक्ल षष्ठी के दिन बनाए जाने वाला प्रसाद चावल के आटे का लड्डू, विभिन्न प्रकार के फल, सूपा सहित अन्य प्रसाद शामिल थे। अर्घ्य देकर प्रसाद का भोग लगाया। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य देकर छठ मैय्या की प्रसाद से भरे सूप से पूजा की। घाट में महापर्व का खासा उल्लास देखने काे मिला। बच्चे भी घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने खूब आतिशबाजी की ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें