पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:लोहे के कत्तल के साथ युवक गिरफ्तार

महासमुंद4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भीमखोज संतोषी नगर चौक के पास लोहे का कत्तल लहराने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक चौक में मोहल्ले वासियों को कत्तल दिखाकर गाली गलौज कर रहा था, जिससे मोहल्लेवासी भयभित हो गए थे। पकड़े गए युवक के खिलाफ खल्लारी पुलिस ने 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

इधर, बस मालिक लाभ पाने दे रहे फर्जी दस्तावेज

टैक्स माफी का लाभ पाने के लिए बस ऑपरेटर्स फर्जी दस्तावेज की कॉपी परिवहन विभाग को सौंप रहे हैं। यह आरोप महानदी चालक-परिचालक कल्याण संघ ने लगाया है। संघ ने परिवहन विभाग से बस मालिकों के द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों के जांच की मांग की है। संघ के अध्यक्ष राजू साहणी ने बताया कि परिवहन मंत्री ने सितंबर- अक्टूबर तक मासिक टैक्स माफ करने की घोषणा की थी। इसके एवज में सभी बस मालिकों को चालक-परिचालक को गुजारा भत्ता देने के दस्तावेज जमा करने को कहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें