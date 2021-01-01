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क्राइम:पुराने विवाद को लेकर युवक की पिटाई

महासमुंद7 घंटे पहले
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कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलशन चौक में पुराने विवाद को लेकर कुछ लोगाें ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार शास्त्री चौक निवासी रत्नेश साहू 30 जनवरी को अपनी बाइक रिपेयरिंग कराने के लिए गुलशन चौक गया हुआ था। वहां दोपहर 3 बजे वह अपने दोस्त के साथ खड़ा था। तभी युगल निर्मलकर, समीर खान वहां पहुंचे और एक दिन पहले मोहल्ले में हुए विवाद को लेकर मारपीट करने लगे।

युगल ने अपने हाथ में रखे बेसबाॅल स्टिक से रत्नेश की पिटाई कर दी। जबकि समीर खान राड से उस पर हमला कर दिया। घटना में रत्नेश को चोटें आई है। मारपीट के बीच रत्नेश के दोस्तों ने बीच बचाव किया। इसके बाद रत्नेश ने उक्त मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रत्नेश की शिकायत पर युगत और समीर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है।

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