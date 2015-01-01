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कार्रवाई:सागौन-साजा की कटाई करते ओडिशा के 5 आराेपी गिरफ्तार

मैनपुरएक घंटा पहले
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  • इंदागांव जंगल क्षेत्र में वन विभाग ने की कार्रवाई

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत इंदागांव जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से सागौन, साजा, बीजा प्रजाति के आठ पेड़ों की कटाई करते ओडिशा के 5 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़़ा। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर न्यायालय प्रथम श्रेणी देवभोग में प्रस्तुत किया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गोपनीय सूचना के आधार पर प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर चन्द्रबली ध्रुव की अगुवाई में अधिकारी-कर्मचारियों की टीम गठित कर इंदागांव परिक्षेत्र में गश्त की गई। अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत सागौन, साजा, बीजा प्रजाति के लगभग 08 पेड़ों की कटाई करते ओडिशा के 5 लोगों को टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों को पूछताछ के लिए वन परिसर इंदागांव मुख्यालय लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी प्रदीप पिता घनश्याम मांझी उम्र 27 वर्ष, चरन पिता ठीक कमार उम्र 30 वर्ष, रतन पिता तेज मांझी उम्र 30 वर्ष, लुद्रा पिता रुपधर भूंजिया उम्र 29 वर्ष, रेकशन पिता तेज मांझी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम तालाकोट, जिला नुआपाड़ा (ओडिशा) ने अपना अपराध कबूल किया। इसके बाद पांचों आरेापियों के विरुद्ध प्राथमिक अपराध दर्ज कर न्यायालय प्रथम श्रेणी देवभोग में प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर चन्द्रबली ध्रुव, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कोयबा/करलाझर लोचनराम निर्मलकर, वनरक्षक टकेश्वर देवांगन, वनरक्षक राकेश कुमार मार्कण्डेय, वनरक्षक शिवं कुमार ध्रुव, वनरक्षक फलेश्वर दीवान एवं सुरक्षा श्रमिकों का योगदान रहा।

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