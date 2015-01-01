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पटाखों का अवैध भंडारण:1.20 लाख के पटाखे जब्त, दो लोगों पर केस

नगरी4 घंटे पहले
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नगरी व सिहावा क्षेत्र में दाे लाेगाें काे अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने व बेचने पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। नगरी के वार्ड क्रमांक 12 में रिहायशी इलाके में रखे विस्फोटक अवैध पटाखा के 5 कार्टन जब्त हुआ।

निरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि बिना कोई वैध दस्तावेज के पटाखा रखने पर नरेश जैन पिता मोहन जैन 44 वर्ष के खिलाफ धारा 286 आईपीसी, 9(ख) 1 (ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत गिरफ्तार कर जमानती धारा होने पर मुचलके पर रिहा कर दिया गया। जब्त पटाखे की कीमत करीब 61556 रुपए बताई जा रही है।

जहां पटाखा पकड़ा गया है वहां घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसी तरह सिहावा थाना में साकंरा के कुपपारा के हितेश्वर कुमार सिन्हा अपने घर के सामने विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पटाखा रखकर अवैध रूप से बिक्री करते पकड़ा गया है। पटाखा बिक्री नकदी रकम 1500 रुपए व 58,700 के पटाखे जब्त किए। आराेपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एसडीओपी नीतीश ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रुप से किराना दुकानों में व बिना लाईसेंस के पटाखा बेचने वालाें पर कार्यवाही चलती रहेगी।

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