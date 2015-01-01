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मांग:अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, रैली 19 को

नगरी3 घंटे पहले
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  • 14 मांगाें काे पूरा कराने फेडरेशन का आंदोलन

छत्तीसगढ़ सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 14 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए किए जा रहे अांदाेलन में अब रायपुर में धरना दिया जाएगा। प्रांत व्यापी आंदोलन के तीसरे चरण में 19 दिसंबर को वादा निभाओ महारैली रायपुर में निकाली जाएगी। फेडरेशन ने सरकार पर हठधर्मिता एवं वादा खिलाफी का अाराेप लगाते हुए कहा कि मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना व कर्मचारी एकता का परिचय देना आवश्यक हो गया है। फेडरेशन ब्लॉक इकाई नगरी के संयोजक डोमार सिंह ध्रुव, उपाध्यक्ष रमेश भरेवा, महासचिव किशोर कश्यप, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार बोर्झा, प्रवक्ता कौशल प्रसाद साहू के निर्देशन में 19 दिसंबर के प्रांत व्यापी वादा निभाओ महारैली में शामिल होने नगरी से रायपुर के लिए 26 वाहनों से सैकड़ों कर्मचारी जाएंगे। राजधानी रायपुर के धरना स्थल ईदगाह भाठा मैदान में प्रांत व्यापी वादा निभाओ महारैली हेागी। कमल वर्मा प्रांतीय संयोजक के मार्गदर्शन में दोपहर 12 बजे से जंगी धरना प्रदर्शन फिर महारैली निकलेगी।

जानिए, ये हैं फेडरेशन की प्रमुख मांगें

  • लिपिक संवर्ग, शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाए।
  • प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 19 का 5 % एवं जनवरी 20 का 4% कुल 9% महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश जारी किया जाए।
  • छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 सभी विभागों में लंबित पदोन्नति, क्रमोन्नति, समय मान वेतन एवं द्वितीय समय मान वेतनमान दिया जाए।
  • सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षकों पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समय मान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाए।
  • पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए।
  • अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
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