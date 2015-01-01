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धान खरीदी:राजिम ब्रांच में 8898 ने कराया पंजीयन 3.16 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य

राजिम16 घंटे पहले
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  • राजिम क्षेत्र में 6 खरीदी केंद्र बनाए गए, बैठक कर हमालों की नियुक्ति की गई

इस साल समर्थन मूल्य पर सरकारी धान खरीदी एक दिसंबर से प्रारंभ होगी। इस लिहाज से अब मात्र 10 दिन का समय शेष रह गया है। राजिम ब्रांच में 8 हजार 898 किसानों का पंजीयन किया गया है। इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 3 लाख 16 हजार क्विंटल रखा गया है। पिछले साल 8 हजार 658 किसानों का पंजीयन किया गया था, जिसका रकबा 8 हजार 714 हेक्टेयर शामिल था। पिछले साल 3 लाख 21 हजार क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 3 लाख 11 हजार क्विंटल धान खरीदा गया था। इस साल भी मोटा धान 1815 रुपए एवं पतला धान 1835 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा राजिम के अंतर्गत 6 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजिम, रकशा, बासीन, कोमा, पोखरा एवं बेलटुकरी शामिल हैं। इन सभी उपार्जन केंद्रों में समिति द्वारा प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष 8 लाख बारदाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में 60 हजार 300 बारदाना उपलब्ध है। गुरुवार को इन सभी केंद्रों में हमालों की नियुक्ति के लिए बैठक रखी गई थी, जिसमें हमालों की नियुक्ति की गई। उपार्जन केंद्रों में 25 से 50 हमालों की नियुक्ति किया जाना है। सभी उपार्जन केंद्रों में मैदान की साफ सफाई, तौल कांटा, बट, नमी मापक यंत्र का सत्यापन कराया गया है। धान बेचने खरीदी केंद्र आने वाले किसानों के लिए बैठने की छायादार व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था समिति व्यवस्थापकों द्वारा किया जा रहा है। बेलटुकरी, अरंड, पोखरा एवं बासीन में धान सुरक्षित रखने चबूतरा का निर्माण किया गया है।

नए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था हो: साहू
कृषक सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने कहा कि सरकार द्वारा नए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि धान बेचने आने वाले किसानों को दिक्कतें न हो। सहकारी उचित मूल्य की दुकानों में खाली बारदाने को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। जो बारदाना है वह चूहों के हमलों से छिन्न-भिन्न हो गया है। किसानों के धान खरीदने के लिए टोकन कब से जारी किया जा रहा है, यह बैंक प्रबंधन द्वारा अब तक तय नहीं किया जा सका है। इसे जल्दी तय किया जाना चाहिए, जिससे खरीदी केंद्रों एवं बैंकों में किसानों की भीड़ न हो।

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