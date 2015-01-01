पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विरोध:कृषि कानून रद्द करने हाईवे पर प्रदर्शन, 2 किमी तक लगा जाम

राजिम12 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिस ने हाईवे से किसानों को हटाकर यातायात बहाल की
  • किसानों ने बिजली संशोधन बिल को सदन में न लाने की भी मांग की, राष्ट्रपति-सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन

केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को रद्द करने और बिजली संशोधन बिल 2020 को सदन में न लाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने 5 गुरुवार को घोडारी पुल के पास नेशनल हाईवे पर आधे घंटे तक चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। चक्काजाम से 2 किमी तक गाड़ियों की लाइन लग गई थी। मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और आंदोलनकारियों को हाईवे से हटाकर यातायात बहाल की। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम महासमुंद को राष्ट्रपति व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले नेशनल हाईवे के बाजू में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते किसान भुगतान संघर्ष समिति के संयोजक व जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चंद्राकर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसान विरोधी और कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला कानून है। इस कानून का विरोध अध्यादेश लाए जाने के समय से ही हो रहा है, जो एक देशव्यापी किसान आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। देशभर के 360 से अधिक किसान संगठनों के समन्वय से बनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर लगातार किसानों के हित में लड़ाई लड़ी जा रही है। उत्तम कुमार, ललित आदि ने भी सभा को संबोधित किया। प्रदर्शन में भीखम चन्द्राकर, टीकम चन्द्राकर, उत्तम कुमार, जहुर राम, पवनकुमार, रेखुराम, सोमन यादव, होरीलाल, खेमूराम सहित महासमुंद व गरियाबंद जिले के सैकड़ों किसान शामिल थे।

छग में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून नहीं बना पाई सरकार: चंद्राकर
किसान नेता गोविंद चंद्राकर ने कहा जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तब उन्होंने प्रदेश में एक नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की व्यवस्था लागू करने की वकालत की थी। एक-एक दाना धान खरीदने की मांग करती थी, परंतु जब सत्ता में है तब किसानों की मांगो की ओर ध्यान नहीं दे रही है। एक नवंबर से धान खरीदी शुरू करना था, लेकिन नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब के तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने हमें निराश किया है।

राज्य में धान खरीदी के नाम पर केवल राजनीति ही कर रही है भाजपा: विद्रोही
अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के राज्य सचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों को सभी जगह उनके उपज का स्वामीनाथन आयोग के सी 2 फार्मूला के आधार पर वास्तविक लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मूड में नहीं है। राज्य में भाजपा धान खरीदी के नाम पर केवल राजनीति ही कर रही है, क्योंकि जब वह सत्ता में थी तो 2015 में धान खरीदी की सीमा 25 क्विंटल प्रति एकड़ से घटाकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया था और किसान आंदोलन के दबाव में 14 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ किया, जो आज भी जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें