पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:धान-मक्का खरीदी के लिए पंजीयन तिथि बढ़ाएं

राजिम/काेपरा नवापारा16 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम तहसीलदार राजिम ओमप्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने धान एवं मक्का खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि 25 नवम्बर तक बढ़ाने व खरीदी केंद्रों में ग्रामवार पारी बनाकर खरीदी करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू, राज्य सचिव तेजराम विद्रोही, सदस्य उत्तम कुमार साहू, ललित कुमार, किसान बिसहत यादव, नकुल साहू उत्तम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान व मक्का की खरीदी 1 दिसम्बर से शुरू की जा रही है, लेकिन गिरदावरी सर्वेक्षण (भुइयां पोर्टल) व अन्य तकनीकी कारणों से प्रदेश के लगभग 4000 से अधिक किसानों का पंजीयन सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है। इससे वे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपनी उपज बेचने से वंचित हो जाएंगे। इसके चलते धान एवं मक्का खरीदी के लिए किसान पंजीयन तिथि 25 नंवबर तक बढ़ाया जाए।

तारीख तय कर ग्रामवार हो धान की खरीदी
75 प्रतिशत किसानों ने अपना फसल काटकर खलिहानों में रखा है और वे खरीदी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जब टोकन काटने की शुरुआत होगी तो खरीदी केंद्रों में किसानों की भीड़ होगी, क्योंकि एक खरीदी केंद्र के अंतर्गत पांच से 6 गांव तक सम्मिलित है इसलिए सप्ताह के पांच दिनों में खरीदी के लिए दिनवार ग्रामों के किसानों का फसल खरीदी की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें