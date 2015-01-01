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परेशानी:धान खरीदी 20 की पर भुगतान 15 करोड़ ही

राजिम3 घंटे पहले
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केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में जहां कांग्रेस किसानों के साथ मुखर है,वहीं राज्य के किसानों में सरकारी खरीदी में अव्यवस्था को लेकर भी खासी नाराजगी है। अब तक धान उठाने का टेंडर नहीं होने से उठाव नहीं हो रहा है, जिससे केंद्रों में धान जाम हो रहा है। 20 करोड़ 8 लाख रुपए की खरीदी अब तक की जा चुकी है लेकिन मात्र 15 करोड़ का ही भुगतान सहकारी बैंक से किया गया है। बारदानों की कमी भी लगातार बनी हुई है। राजिम समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू एवं बासीन समिति के अध्यक्ष फगेंद्र यदु का कहना है कि 5 दिसंबर के बाद से किसानों को भुगतान नहीं हो पाया है। किसान चुकारा लेने बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है जिसका गुरुवार को 17वां दिन था। इस अवधि में राजिम ब्रांच के 7 केंद्रों में 20 करोड़ 8 लाख 88 हजार का 1 लाख 7407 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। फिलहाल राशन केंद्रों एवं राइस मिलरों से ही बारदानों की व्यवस्था की जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। राइस मिलरों द्वारा फिलहाल कस्टम मिलिंग हेतु जरूरत के मुताबिक सुविधानुसार सीमित मात्रा में धान उठाया जा रहा है। राजिम, बासीन और श्याम नगर जैसे बड़े उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव नहीं हुआ है। पोखरा में 1200, बेलटुकरी में 1440, अरंड में 1500 एवं कोमा में 1680 क्विंटल धान ही उठाया गया है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उठाव की स्थिति बहुत ही लचर है । अरंड में 15168 क्विंटल , पोखरा में 17828 , बासीन में 18447, कोमा में 13068, राजिम में 15068, बेलटुकरी में 20209, श्यामनगर में 7617 क्विंटल की खरीदी हुई है। मौसम भी इन दिनों उतार-चढ़ाव का है, बदली छाई हुई है। बारिश हुई तो भारी नुकसान हो सकता है।

बारदाने भी नहीं, बंद हो सकती है खरीदी
वहीं आए दिन बारदानों की कमी से किसानों सहित केंद्र प्रभारियों को भी जूझना पड़ रहा है। राजिम ब्रांच के 7 केंद्रों ने 1 लाख 80 हजार बारदानों की मांग की है। गनीमत ये है कि शुक्रवार से रविवार तक अवकाश होने के कारण खरीदी नहीं होगी। यदि इस बीच बारदानों की व्यवस्था नहीं की गई तो सोमवार से खरीदी बंद हो सकती हैं। सोमवार के लिए 161 किसानों को टोकन बांटे जा चुके हैं, जो 4000 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में बेचने आएंगे। इसके लिए केंद्रों में कम से कम 10 हजार बारदानों की जरूरत है।

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