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आयोजन:कवियों ने अपनी रचनाओं से देशभक्ति का जज्बा जगाया

राजिम16 घंटे पहले
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  • त्रिवेणी संगम साहित्य समिति का दीपावली मिलन समारोह, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश

भास्कर न्यूज| अंचल की साहित्यिक संस्था त्रिवेणी संगम साहित्य समिति राजिम नवापारा का दीपावली मिलन समारोह नगर के नेहरू घाट स्थित सामुदायिक भवन में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसन्न शर्मा सभापति नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा थे। विशेष अतिथि आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. राजेंद्र गदीया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मकसूदन साहू ने की। इस मौके पर गीतकार श्रवण कुमार साहू ने शानदार हास्य व्यंग्य हर कोई एक दूसर ल टोपी पहनात हे... सुनाकर खूब वाहवाही बटोरी, तो कवि मकसूदन साहू ने बेटियों पर उत्कृष्ट रचना पढ़ी। कवि छग्गु यास अडिल ने छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से मनोरंजन किया तो कवि रोहित माधुर्य जी ने मां भारती पुकारती मेरा लाल चाहिए सुनाकर देशभक्ति का जज्बा जगाया। कवि मोहनलाल माणिकपन ने देशभक्ति पर रचना पढ़ी। कवि भारत लाल साहू ने राजिम का बखान किया। डॉ. रमेश सोनसायटी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ पर शानदार रचना प्रस्तुत की। कवियत्री केवरा यदु ने समसामयिक विषय कोरोना पर शानदार व्यंग्यात्मक रचना पढ़कर काव्य को एक नया आयाम दिया। दिनेश चौहान ने छत्तीसगढ़ी भाषा पर विचार रखे। मंच संचालन किशोर निर्मलकर ने किया।

अंचल के सक्रिय डॉक्टरों का किया गया सम्मान
इस अवसर पर त्रिवेणी संगम साहित्य समिति राजिम नवापारा ने अंचल के सक्रिय चिकित्सकों काे शाॅल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। सम्मानित चिकित्सकों में डॉ. राजेन्द्र गदीया आयुर्वेद चिकित्सक, डॉ. मोहिनी रोचलानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. विकास पांडेय होम्योपैथी चिकित्सक नवापारा नगर, डॉ. सियाराम तारक कठिया, डॉ. विजय शर्मा एवं डॉ. फूलजी साहू शामिल थे। सभा को सं‍बोधित करते मुख्य अतिथि प्रसन्न शर्मा ने कहा कि राजिम और साहित्य का चोली दामन का साथ रहा है। राजिम साहित्य की उर्वर भूमि है। डॉ. राजेन्द्र गदीया ने कवियों एवं श्रोताओं को सं‍बोधित करते कहा कि साहित्यकार समाज का मूल्यवान व्यक्ति होता है। समाज को पोषित करने में इनकी भूमिका अग्रणी होती है। सभा को श्रीराम सोन संरक्षक भामाशाह साहू सद्भाव समिति ने भी संबोधित किया। आभार प्रदर्शन रोहित साहू ने किया।

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