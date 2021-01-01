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सभी तीन माह पहले खुले, हर जगह सुविधाएं:राजधानी के 4 हमर अस्पतालों में अब 154 दवाइयां फ्री, 42 तरह के टेस्ट भी

रायपुर3 घंटे पहलेलेखक: अमिताभ अरुण दुबे
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राजधानी के चार अलग-अलग हिस्सों में लांच किए गए हमर अस्पतालों में एक माह में वह सारी सुविधाएं जुटा ली गई हैं, जिनका जिक्र इनके लोकार्पण के समय में किया गया था। शनिवार को भास्कर ने चारों अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया और पाया कि इन अस्पतालों में कैश काउंटर नहीं है और वहां आने वाले मरीजों को मुफ्त बांटने के लिए 154 किस्म की दवाइयां स्टोर कर ली गई हैं।

इनमें पहली बार टाॅनिक और अलग-अलग तरह के मलहम भी हैं। यही नहीं, हेल्थ चेकअप के साथ-साथ हमर अस्पतालों में 42 किस्म की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के वेलनेस सेंटर की तर्ज पर राजधानी में हेल्थ विभाग ने बेहद घने रिहायशी इलाकों राजातालाब, गुढ़ियारी, भनपुरी और भाठागांव में हमर अस्पताल शुरू किए हैं। यहां पहले नगर निगम के सिटी क्लीनिक चलते थे, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने टेकओवर कर सुविधाएं डेवलप की हैं।

फिलहाल प्रयोग के तौर पर राजधानी में ही हमर अस्पताल चल रहे हैं। इनमें एक्सरे-सोनोग्राफी के साथ-साथ थायराइड और डेंटल जांच जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। एक-दो अस्पताल में अभी एक्सरे-सोनोग्राफी का सेटअप लग रहा है। यही नहीं, डाक्टरों के मुताबिक इनमें एक माह में सब मिलाकर 291 से ज्यादा डिलीवरी करवाई गई हैं।

राजातालाब हमर अस्पताल: कोरोना जांच केवल सर्दी-बुखार वालों की ही

राजा तालाब में एक वक्त में दस मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा है। अस्पताल में दुधमुंहे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जोन जैसे बंदोबस्त भी किए गए हैं। मरीज को जहां इलाज के लिए पर्ची बनवानी होती है, वहां भी लाइन नहीं थी। वेटिंग वाले क्षेत्र में कुर्सियां लगी हैं जिनपर बैठकर मरीज बारी का इंतजार करते नजर आए।

अस्पताल में इलाज से पहले यानी डॉक्टर या मेडिकल स्टॉफ के पास जाने से पहले केवल ऐसे लोगों की कोरोना जांच करवाई गई, जिन्होने सर्दी-खांसी और बुखार की शिकायत की थी। बाकी मरीजों की जांच कोरोना टेस्ट के बगैर ही की जा रही है। अस्पताल के प्रभारी डॉ. शुभ्रत सिंह ठाकुर के मुताबिक राजा तालाब के हमर अस्पताल में हर दिन यहां पर 70 से 80 मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

इन बीमारियों की दवा

हार्ट ट्रबल, हाइपरटेंशन, शुगर-बीपी की रेगुलर टैबलेट, मोतियाबिंद, अस्थमा, चोट-दर्द के मलहम, बच्चों के महंगे टीके, मल्टीविटामिन, पैरासिटामॉल और टीबी की भी मुफ्त दवाइयां।

इस तरह के टेस्ट

एक्सरे और सोनोग्राफी, ईसीजी और बीपी की जांच, ब्लड टेस्ट की जरूरी जांचों के साथ मलेरिया, पीलिया, शुगर और थाइराइड भी, कोरोना (एंटीजन), टीबी, एचआईवी टेस्ट फ्री।

हर वक्त मिलेंगे

डाक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट और आरएचओ।

हमर अस्पताल के जरिए शहर में मुफ्त लेकिन क्वालिटी हेल्थ सर्विस देने का कांसेप्ट है। अब इनमें अधिकांश सुविधाएं जुटा ली गई हैं। राजधानी के लोगों के लिए ये उपयोगी तथा खर्च बचानेवाले हैं।
प्रियंका शुक्ला, डायरेक्टर-एनएचएम

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