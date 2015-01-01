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कोरोना के नन्हे योद्धा:जन्म लेते ही 2 शिशु संक्रमित, हफ्तेभर में दी कोरोना को मात

रायपुर2 दिन पहले
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एम्स के इमरजेंसी वार्ड में बच्चे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मंगलवार को दो ऐसे शिशु कोरोना से जीत गए, जो जन्म लेते समय ही संक्रमित थे। दोनों बच्चों की माताएं कोरोना संक्रमित थीं। दोनों शिशुओं को इमरजेंसी में रखा गया। एक सातवें दिन और दूसरा 10वें दिन निगेटिव हुआ और दोनों को छुट्टी दे दी गई। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक पिछले महीने दो दो गर्भवती महिलाओं को यहां एडमिट किया गया था। दोनों कोरोना पाजिटिव थीं। स्त्री रोग विभाग ने डॉ. सरिता अग्रवाल के निर्देशन में इनका प्रसव करवाया। रायपुर की युवती ने 2.3 किलोग्राम के तथा गरियाबंद की युवती ने 3.6 किलोग्राम के शिशु को जन्म दिया। दोनों स्वस्थ थे, लेकिन कोरोना पाजिटिव आए इसलिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया। इन शिशुओं को बुखार हुआ, आक्सीजन सपोर्ट भी देना पड़ा।

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