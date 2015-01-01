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लापरवाही:चाट कार्नर में बिना दस्ताने के खिला रहे थे गुपचुप, कार्रवाई

रायपुरएक घंटा पहले
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कोरोना को देखते हुए त्योहार के समय होटल-रेस्टारेंट में अतिरिक्त सफाई के निर्देशों के बावजूद कई सेंटरों में लापरवाही बरती जा रही है। खाने-पीने की चीजों को ढककर रखना तो दूर बिना ग्लब्स पहने चाट और गुपचुप ग्राहकों को खिलाया जा रहा है। निगम ने ऐसी दुकानों और सेंटरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को निगम के दस्ते ने कटोरा तालाब के एक चाट एंड स्वीट कार्नर में जांच कर 5 हजार का जुर्माना किया। निगम दस्ते में शामिल अफसरों ने श्रीकृष्णा चाट एंड स्वीट कार्नर के संचालक को चेतावनी दी है कि दोबारा गंदगी और लापरवाही मिलने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी। साथ ही दुकान का लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। निगम दस्ते को दुकान के बारे में शिकायत मिली थी कि यहां सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोगों को बिना दास्ताने गुपचुप खिलाया जा रहा है। कर्मचारी ग्लब्स नहीं पहनते। शिकायत पर पहुंची टीम को कर्मचारी बिना ग्लब्स के मिले। वे खुले हाथों से लोगों को खाने-पीने की चीजें दे रहे थे। सेंटर में गंदगी भी काफी मिली। खाने की चीजें खुली रखी थी और उनमें मक्खियां भिनभिना रही थी। शिकायत सही मिलने पर ही कार्रवाई की गई।

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