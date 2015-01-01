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धनतेरस पर बाजार गुलजार:मालवीय रोड पर दोपहर बाद इतनी भीड़ उमड़ी कि गाड़ियों की एंट्री करनी पड़ी बंद

रायपुरएक घंटा पहले
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कोतवाली चौक के पास पुलिस की बेरिकेडिंग।
  • मालवीय रोड पर जयस्तंभ और कोतवाली चौक पर लगाए बेरीकेड, एवरग्रीन चौक से भी प्रवेश किया बंद

धनतेरस पर गुरुवार को मालवीय रोड, गोलबाजार और सदर में दोपहर बाद इतनी भीड़ उमड़ी कि चार चक्के वाले वाहनों की एंट्री बैन करनी पड़ी। जय स्तंभ चौक व कोतवाली चौराहे पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। एवरग्रीन चौक पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई। गाड़ियों को चौक से चिकनी मंदिर जाने नहीं दिया गया। उसके बावजूद पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। शाम को ट्रैफिक पुलिस के आला अफसर फील्ड में उतरे और दुकानों के सामने खड़े वाहनों को हटवाया गया। पुलिस और प्रशासन ने इस बार हर वर्ष की तरह मालवीय रोड और सदर बाजार में न तो वन-वे किया और न ही चार चक्के वाले वाहनों की एंट्री बैन की। इस वजह से बाजार आने वाले धड़ल्ले से कार और बड़ी गाड़ियां लेकर बाजार में घुसते रहे। सुबह कम भीड़ होने के कारण जाम नहीं लगा लेकिन दोपहर होते होते हालात बिगड़ गए। मालवीय रोड पर चिकनी मंदिर से कोतवाली चौक तक जाम लगने लगा। मालवीय रोड से जयस्तंभ चौक की ओर जाने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि तीन-तीन, चार-चार बार सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। चिकनी मंदिर से शास्त्रीबाजार की ओर जाने वाली सड़क पर एक कार फंस गई। उसे बाहर निकालने में पौन घंटे लगे। इस बीच आला अफसरों को जाम की खबर लग चुकी थी। अफसरों ने स्थिति देखकर बाजार में चार चक्के वाले वाहनों की एंट्री बैन करनी पड़ी। दिवाली की खरीदारी के लिए सुबह से ही लोग बाजार पहुंचने लगे थे। दोपहर होते होते मालवीय रोड, गोलबाजार, कोतवाली चौक, सदर बाजार, सत्ती बाजार, तात्यापारा, आमापारा, शारदा चौक, फूल चौक, बढ़ईपारा, एमजी रोड, फाफाडीह, पंडरी, मोवा समेत कई बाजारों में भीड़ हो गई और सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग गया।

14 जगहों पर वॉच टावर से मास्क पहनने और दूरी बनाने के निर्देश
शहर के हर बाजार, चौक और सड़कों में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जगह-जगह वाच टावर बनाकर लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। लाउड स्पीकर से मास्क पहनने और लोगों से दूरी बनाने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कलेक्टर डा. एस. भारतीदासन के निर्देश बनाए गए वॉच टावर में शहर की सामाजिक संस्थाएं अपनी सेवा दे रही हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम व रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं। इसमें 25 से भी अधिक एनजीओ काम कर रहे हैं। एेसे वॉच टावर बूढ़ातालाब, कटोरा तालाब, सिटी कोतवाली, मालवीय रोड, रेलवे स्टेशन, डीडी नगर, सुंदर नगर, खमतराई, तेलीबांधा, पंडरी कपड़ा बाजार, बंजारी चौक, चिकनी मंदिर के पास लगाए गए हैं।

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