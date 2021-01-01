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बोर्ड परीक्षा:विलंब शुल्क के साथ 5 तक करें आवेदन

रायपुर3 घंटे पहले
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माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा मुख्य परीक्षा 2021 के लिए आवेदन जमा करने की तारीख दो बार बढ़ाई जा चुकी है। इसके बावजूद भी कई छात्र परीक्षा आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे छात्रों को राहत देने के लिए माशिमं ने 1 से 5 फरवरी तक परीक्षा आवेदन जमा करने के लिए एक और मौका दिया है। इसके लिए पोर्टल को फिर से खोला जाएगा।

मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि ऐसे छात्र जो नियमित, स्वाध्यायी परीक्षा आवेदन नहीं भर पाए हैं, वे एक हजार रुपए अतिरिक्त विलंब शुक्ल देकर आवेदन भर सकते हैं। ऐसे नियमित छात्र जिनका नियमित प्रवेश शाला में पहले हो चुका है और परीक्षा आवेदन नहीं भर पाए हैं ऐसे छात्र के नाम डिलिट कर पोर्टल लॉक किए गए हैं।

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