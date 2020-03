दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 08:42 AM IST

रायपुर. कोरोनावायरस के संक्रमण के बीच एक ओर जहां दिल्ली से मजदूरों के पलायन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में इससे अलग हालात हैं। यहां से बाहरी राज्यों को आने और जाने वालों के लिए विशेष व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। राज्य सरकार ऐसे लोगों के रहने और खाने के साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही उन्हें भिजवा रही है। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव होम आइसोलेशन में चले गए हैं। वे 27 मार्च को मुंबई से लौटे थे।



सीएम बघेल ने कहा- जो जहां है वहीं रहे, प्रदेश में रुका हर व्यक्ति हमारा मेहमान

राज्य सरकार ने बाहरी प्रदेशों के लोगों को चरणबद्ध तरीके से उनकी इच्छानुसार भेजने की तैयारी पहले ही कर ली थी। महाराष्ट्र, तेलंगना से आए प्रदेश के ही नहीं, बल्कि झारखंड और बिहार के मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनके घरों तक भेजा गया। अब भी जो लाेग पैदल जा रहे हैं, पुलिस और प्रशासन उनके खाने और रहने का इंतजाम कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लोग परेशान न हों। जो जहां हैं वहीं रहें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में रुका हुआ बाहरी राज्य का प्रत्येक व्यक्ति हमारा मेहमान है। आपके खाने, रहने, दवाई इत्यादि की सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं।

We're making stay & food arrangements for people from other states who are stranded in Chhattisgarh. For Chhattisgarh citizens who are stranded in different states in the country, we're speaking to DMs of the concerned districts: Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel pic.twitter.com/EaFWU9w2zQ