दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 01:33 PM IST

रायपुर. 72 घंटों के सख्त लॉकडाउन के बाद सोमवार को राजधानी रायपुर में लोग सड़कों पर नजर आए। सब्जी और किराना दुकानों को खोला गया। दोपहर बाद तक कुछ भीड़ कम जरूर हुई। मगर लॉकडाउन के अन्य दिनों के मुकाबले बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आई। जिन इलाकों से अब तक शहर के मुख्य बाजारों तक आने के लिए लोगों को पुलिस की सख्त चेकिंग से होकर गुजरना पड़ रहा था, वहां आवागमन आसानी से होता दिखा। संतोषी नगर, टिकरापारा, गोल बाजार, एवरग्रीन चौक जैसे इलाकों में भीड़ दिखी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीटर के जरिए बताया कि राज्य में पिछले 72 घंटों में कोविड-19 का नया केस सामने नहीं आया है, जल्द ही राज्य ग्रीन जोन बनेगा। यहां ग्रीन जोन के मायने आम जन जीवन पहले की तरह सामान्य होने से है।



मुख्यमंत्री का ट्वीट

#CoronaVirusUpdates



Happy to share that there is only one Red zone district in Chhattisgarh. For the last 72 hours, no COVID-19 positive patient has been found even in that Red Zone district.



I am hoping that whole of Chhattisgarh will be Green zone soon.