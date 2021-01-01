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वर्चुअल बैठक:नियुक्तियों में देरी पर भड़कीं भाजपा प्रभारी, हफ्तेभर का दिया समय, फिर आ रहीं दौरे पर

रायपुर3 घंटे पहले
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  • पहली बार राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी जुड़े वर्चुअल बैठक में

भाजपा में मोर्चा, प्रकोष्ठ और जिलों में नियुक्तियों में देरी पर रविवार शाम प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी ने जमकर नाराजगी जताई। प्रदेश पदाधिकारियों व मोर्चा प्रभारियों की वर्चुअल बैठक में प्रभारी ने यहां तक कह दिया कि बार-बार निर्देश के बावजूद जान-बूझकर देर की जा रही है। अब उन्होंने हफ्तेभर में हर हाल में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। 7-8 फरवरी को वे दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वे कुछ और जिलों का दौरा करने जाएंगी।

वर्चुअल बैठक में पहली बार राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी जुड़े। 10 फरवरी से पहले उनका भी दौरा हो सकता है। किसान आंदोलन में 22 जनवरी को पुरंदेश्वरी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन वे नहीं आ सकीं। इसे लेकर भाजपा में ही कई तरह की चर्चाएं थीं, जिसमें उनकी नाराजगी की बात भी सामने आ रही थी। आखिरकार वर्चुअल बैठक में प्रभारी ने नियुक्तियों में हो रही देरी पर तल्खी के साथ बात की। कोरोना की वजह से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नहीं जुड़े।

खबर है कि इस बात पर भी प्रभारी ने टिप्पणी की कि वे वर्चुअल बैठक में जुड़ सकते थे। बता दें कि पहले प्रभारी ने जनवरी का समय तय किया था, लेकिन यह भी बीत गया। अभी भी युवा और ओबीसी मोर्चा में नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। महिला मोर्चा में रविवार सुबह ही सूची जारी की गई, लेकिन 6 जिलों का अध्यक्ष तय नहीं किया जा सका है। फिलहाल रायपुर ग्रामीण, दुर्ग और भिलाई की कार्यकारिणी घोषित नहीं की जा सकी है।

स्थानीय नेताओं में खींचतान की खबर संगठन को

भाजपा से जुड़े सूत्रों का दावा है कि युवा मोर्चा से लेकर महिला व ओबीसी मोर्चा में अपने-अपने करीबियों को एडजस्ट करने के लिए बड़े नेताओं में जिस तरह से खींचतान चल रही है, उसकी खबर राष्ट्रीय संगठन को है। इस वजह से पार्टी की गतिविधियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भी जानकारी भेजी गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश प्रभारी से जवाब-तलब किया जाता है, लेकिन हर बार उनके निर्देश पूरे नहीं किए जा रहे। यही वजह है कि प्रभारी स्थानीय नेताओं से नाराज बताई जा रही हैं।

भाजपा महिला मोर्चा की चार महीने बाद बनी कार्यकारिणी, 6 जिले अभी भी बचे

भाजपा प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित होने के चार महीने बाद महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी व जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई, लेकिन नेताओं की आपसी खींचतान की वजह से छह जिलों के अध्यक्ष तय नहीं किए जा सके हैं। राजधानी की पार्षद मीनल चौबे को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पार्षद सीमा साहू को राजधानी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व संसदीय सचिव चंपादेवी पावले को महामंत्री बनाया गया है। पूर्व विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

एक पखवाड़े की कवायद की बाद आखिरकार महिला मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित की गई। इसमें दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर की जिलाध्यक्ष तय नहीं कर सके। इससे पहले भी दुर्ग और भिलाई के भाजपा जिलाध्यक्ष तय करने में यही स्थिति बनी थी।

सूची के मुताबिक मीनल, ममता साहू, रेखा मेश्राम, सुषमा खलको, शीतल नायक उपाध्यक्ष, विभा अवस्थी, चंपादेवी महामंत्री, हेमलता शर्मा कोषाध्यक्ष, शैलेंद्री परगनिया, दीप्ति पांडे, श्याम बाई साहू, माया बेलचंदन, संगीता शर्मा और भावना बेहरा को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

इसी तरह बिंदू माहेश्वरी को कार्यालय मंत्री व कल्याणी साहू को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है। किरण बघेल मीडिया प्रभारी और कीर्तिका जैन सह मीडिया प्रभारी बनाई गई हैं। किरण भदौरिया को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है।

जिलों में इन्हें मिलीं जिम्मेदारियां

रायपुर शहर सीमा साहू, रायपुर ग्रामीण सोना वर्मा, बलौदाबाजार सुलोचना यादव, गरियाबंद अंजू नायक, महासमुंद कौशल्या बंसल, धमतरी बिथिका विश्वास, बालोद दीपा साहू, राजनांदगांव किरण साहू, बेमेतरा लता वर्मा, कवर्धा मधु तिवारी, कांकेर उमा शर्मा, कोंडागांव अनिता नेताम, नारायणपुर रिता मंडल, बस्तर रामकुमारी यादव, दंतेवाड़ा ओजस्वी मंडावी, सुकमा चंद्रिका गुप्ता, बीजापुर जया चिंडम, बिलासपुर जयश्री चौकसे, मुंगेली वर्षा ठाकुर, जशपुर ममता कश्यप, सरगुजा फुलेश्वरी पैकरा, बलरामपुर शकुंतला पोर्ते और गौरेला पेंड्रा मरवाही से विभा नरहेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

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